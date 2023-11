Les Balears perden 33.313 afiliats a l'octubre fins a arribar als 583.476, un 5,4% menys que el mes anterior

Les Balears han perdut a l'octubre un total de 33.313 afiliats, fins a arribar als 583.476, fet que suposa el descens més important en termes absoluts de l'Estat i un 5,4% menys que en comparació al mes anterior, segons dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Tot i això, en termes anuals, les Illes varen guanyar a l'octubre 25.695 afiliats a la Seguretat Social, un 4,61% més.

D'altra banda, el Ministeri ha informat que, en total, el 31 d'octubre hi havia 116 treballadors en Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a les Illes Balears, dels quals 54 eren homes i 62, dones. A més, del total, 52 estaven en un ERTO-ETOP i 64 en un ERTO per força major.

Dades a nivell estatal

A nivell estatal, la Seguretat Social va guanyar una mitjana de 92.862 cotitzants a l'octubre respecte al mes anterior (+0,45%) impulsada, principalment, per les dones, que varen marcar un nou rècord d'ocupació, i per l'increment de cotitzants més de 191.000 persones a l'educació com a conseqüència de les contractacions associades a l'inici del curs escolar i acadèmic.

Amb aquest repunt, el sistema va assolir els 20.817.657 ocupats, el nivell més elevat d'un mes d'octubre dins de la sèrie històrica. A més, les dades del Ministeri destaquen que entre el 5 i el 30 d'octubre es varen superar de manera continuada els 20,8 milions d'afiliats a la sèrie diària.