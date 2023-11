El Govern torna a promocionar les Illes en el World Travel Market de Londres

Les Illes Balears participaran, del 6 al 8 de novembre, en la fira de turisme World Travel Market (WTM) de Londres amb l'objectiu de posicionar les Balears com un destí per al turisme esportiu i cultural així com incentivar la demanda en la temporada baixa.

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, a través de l'Agència d'Estratègia Turística (AETIB), ha estat l'encarregada de coordinar tota la participació en aquesta fira, un esdeveniment en el qual Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera estaran representades en un estand de 442 metres quadrats.

Es tracta del mateix estand que es va estrenar a la passada edició de Fitur 2023 i que li va valer el reconeixement de l'organització al millor ‘Estand sostenible’. Un disseny que ha estat adaptat al nou espai de la WTM, però que de la mateixa manera segueix inspirat en la Posidònia Oceànica, tan característica del Mediterrani, i amb una ferma aposta per la sostenibilitat, tant en tots els seus materials com en el procés constructiu. L'estand cerca, a més, ser un espai funcional i útil per a tota l'activitat firal que en ell es desenvolupa.

Així, en l'estand d'Illes Balears en WTM seran presents, amb un taulell propi, els Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com diferents Ajuntaments de Mallorca i quatre coexpositors privats (Sidetours Incoming, Affilired, Iberosports i IberPalma Travel).

Amb l'objectiu que el sector pugui mantenir reunions de treball en la fira d'una forma organitzada, l’AETIB ha habilitat un sistema de reserves de taules en l'estand. Aquest sistema ha estat comunicat prèviament a les empreses turístiques amb la finalitat que puguin utilitzar-ho per a agendar les seves cites.