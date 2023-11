Èxit d’inscripcions a la primera Escola Ecosocial de tardor a Mallorca

Més de 120 persones es reuniran els 3, 4 i 5 de novembre a les Cases de Binicanella per fer propostes col·lectives sobre com fer realitat un futur utòpic i reinventar l'activisme social.

Es tracta de l'Escola de Transicions i Imaginaris Utòpics (ESTIM-U!) que impulsa el col·lectiu de La Utòpica. Una residència lúdic-formativa de 3 dies de trobada del teixit activista i alternatiu ja mobilitzat a les illes, juntament amb aquelles persones que senten les bretxes, límits i ferides del nostre territori i volen mobilitzar-se, en clau valenta i regenerativa. També hi assistiran persones de la resta d'illes i d'altres indrets de la península.

Amb un dels punts àlgids en la nit del dissabte amb el concert-taller de ball folk de la mà de Madame Gató en taquilla inversa, les formacions aniran des de la facilitació grupal, l'acció directa no violenta, l'economia social o l'artivisme als feminismes decolonials o la promoció del pensament utòpic. Com elles diuen, són tots àmbits estratègics per a l'enfortiment i mobilització cap a qualsevol dels fronts d'acció ecosocial -tots interdependents- com la defensa de la llengua, la lluita contra la massificació turística, la sobirania alimentària, la cruïlla climàtica, les cures col·lectives o la pèrdua de qualitat de vida en la classe treballadora.