L'IES Arxiduc rep el certificat d'Escola Blava

L’IES Arxiduc Lluís Salvador de Palma ha rebut de la mà d’Evy Copejans el certificat que l’acredita com a European Blue School amb el projecte Take a look at the Mediterranean sea per la feina de sensibilització sobre la mar que desenvolupen des de fa una sèrie d’anys la Comissió de Medi Ambient i els Departaments de Biologia i Geologia i el de Dibuix d’aquest centre educatiu.

Una de les activitats d’aquest projecte va ser mereixedora del tercer premi del concurs 'Estima Cabrera' convocat pels guies del Parc Nacional Marítimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera el curs 2021-2022, mateix curs en què el centre va ser reconegut també per la Fundació Ecomar per la seva contribució a la neteja de platges.

En altres ocasions ha fet activitats educatives amb el GOB (Grup d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa) i altres entitats ecologistes, sempre amb la intenció d’acostar la mar a l’aula.

La iniciativa d’escoles blaves de la Comissió Europea, que s’emmarca dins d'un projecte Erasmus+ que, en un primer pla pilot ha aconseguit que prop de 300 centres educatius d’arreu d’Europa s’hi hagin unit, dels quals aproximadament un centena só de les Illes Balears.

L’objectiu del projecte és crear una xarxa entre diferents països europeus per treballar de manera coordinada i, a la vegada, implicar empreses, ONG i altres associacions, l’administració i els mitjans de comunicació.

El centre també ha de recollir en les properes setmanes el certificat del Programa de Centres Ecoambientals del Govern.