El jove mallorquí convidat per la princesa espanyola per representar les Balears al jurament constitucional no hi anirà perquè és republicà

El cineasta Miki Marquès va rebre una invitació de la Casa Reial espanyola per assistir al jurament constitucional del la princesa espanyola amb motiu del seu devuitè aniversari.

La princesa espanyola ha convidat vint joves que han estat seleccionats per assistir aquest dimarts a l'acte del jurament constitucional.

Miki Marquès ha declinat la invitació «per coherència i motius d'agenda». Segons ha explicat al diari Ultima Hora, va rebre una invitació per a representar les Illes Balears en la jura de la Constitució de la princesa Leonor en formar part d'una llista de joves destacats de l'Estat espanyol.

No obstant això, Marquès al·lega problemes d'agenda com un dels motius per a declinar la invitació, a més d'apel·lar a la coherència de no assistir ja que no se sent identificat amb la Monarquia, raó per la qual confessa que «em semblava una cosa hipòcrita acudir a un esdeveniment així quan el meu pensament és el que és». Això sí, destaca que no hi ha cap animadversió personal, i que respecta «les persones que formen Casa Reial».

Marquès és autor del curtmetratge Zama, que ha tingut un reeixit recorregut en festivals de diversos punts del món, una història que narra els primers instants d'un immigrant que arriba en pastera a una costa espanyola.

Els convidats

A més de Miki Marquès, en el cas de les Balears, ha estat convidats, la presidenta del Consell de la Joventut, Andrea González Henry, per part del País Valencià i per part de Catalunya, encara no s'ha fet públic.

Per Andalusia hi acudirà la violoncel·lista i professora d'Educació Secundària (ESO) Laura Ramírez; la Comunitat de Madrid estarà representada per l'enginyer i poeta Guillermo Marco Ramón; Canàries tendrà de referent a Eliana Graella Morín, que representa el voluntariat i associacionisme; Castella i Lleó comptarà amb el cuiner Alejandro Serrano, que ja té una estrella Michelín; i per Astúries estarà Dakota Sampedro, de l'Escola Judicial, número u de la seva promoció.

També seran presents la càntabra Paula Madrazo, Premi Extraordinari d'Infermeria; el pilot d'A330 de l'Exèrcit de l'Aire Antonio Alejandro Gil Flores, que representa a la Ciutat Autònoma de Melilla; l'informàtic de La Rioja Diego Soto Fau; l'aragonès Roberto Julián Martín, MIR a l'hospital universitari Miguel Servet; la de Ceuta Sara El Khattabi Vilchez, l'estudiant amb la millor nota de l'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat.