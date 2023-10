Aquest dilluns, manifestació a Palma per a exigir 'Menys turisme, més vida'

Moviments socials i veïnals han organitzat la Contracimera Social del Turisme amb el lema 'Menys turisme, més vida', els passats dies 26, 27 i 28 d’octubre, amb gran èxit, amb la intenció de respondre a la trobada de Ministres de Turisme de la Unió Europea a Palma.

«La celebració d’aquesta trobada europea per a plantejar els reptes de la indústria i els mercats turístics europeus deixa de banda la realitat de les societats sobre les quals s’imposa aquest model d’especialització econòmica turística», han assenyalat. Davant d’això, diferents entitats i col·lectius han preparat unes jornades i accions per tal de posar de relleu les problemàtiques i realitat social, econòmica i ecològica, en una societat hiperturistizada com la nostra, que es ven com a «model a seguir» en l’imaginari dels negocis turístics.

Les entitats i col·lectius han preparat així una contraprogramació al carrer: espais de debat, estratègies d’organització col·lectiva, xerrades, presentació de llibre, performance i dinar popular. Aquesta iniciativa culmina amb una manifestació aquest dilluns, 30 d’octubre, a les 19 hores a la Porta de Santa Catalina, coincidint amb el dia de la inauguració de la Cimera oficial de Ministres, amb el lema 'Menys turisme, més vida'.