Convoquen una manifestació antiimperialista en defensa de Palestina

L'associació Medio Oriente de Mallorca ha convocat per aquest diumenge, 29 d'octubre, una manifestació «antiimperialista» en defensa de Palestina. La marxa sortirà de la plaça d'Espanya de Palma a les 18.00 hores.

La protesta compta amb el suport d'altres entitats i moviments socials propalestins, com ara Ciutadans per Palestina Mallorca. Aquesta entitat ha assegurat que participarà en la marxa per a fer un «bloc combatiu antiimperialista» i anima a la ciutadania a participar-hi.

«Contra l'imperialisme i el sionisme. Cap agressió sense resposta! Palestina i llibertat!», ha sentenciat l'entitat.