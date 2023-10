El Fòrum de la Societat Civil demana als ministres europeus la reducció del volum de turistes

El Fòrum de la Societat Civil ha presentat aquest divendres una carta adreçada als ministres europeus de Turisme en què proposen una sèrie de propostes encaminades a la necessitat de reduir el volum de turistes.

Així ho ha explicat el membre de l'executiva del Fòrum Jaume Garau aquest divendres a la presentació de la iniciativa que ha tengut lloc a l'Estudi General Lul·lià. La carta va adreçada als ministres europeus de Turisme que es concentraran a Palma per a participar a la cimera europea de turisme la setmana que ve.

La proposta de la Societat Civil, 'Una alternativa al turisme actual', té dues parts. En primer lloc, presenten un recordatori dels diagnòstics que fa el Fòrum i d'altres entitats de l'impacte del sistema turístic a les Illes.

D'altra banda, han presentat una sèrie de propostes que van encaminades a plasmar la necessitat de reduir el volum de turistes, de distribuir-los millor, de reconvertir espais turístics que estan obsolets i donar peu a una reconversió d'aquests edificis en projectes socials o en habitatge.

Al seu parer, «això donaria un impuls econòmic important i una certa sensació a la societat de les Balears que el turisme també compensa les seves externalitats i els seus impactes». En aquesta línia, Garau ha explicat que això «permetria un pacte civil entre residents i empresaris del sector turístic, que és el seu objectiu final».

D'altra banda, ha lamentat que el turisme, «una màquina de creixement continu», estigui provocant «la marginalitat dels residents de Mallorca, que ja no poden anar a les seves platges, ni tranquil·lament amb el cotxe, ni als centres de les ciutats, entre d'altres».

Per aquesta raó, el Fòrum de la Societat Civil, així com la plataforma Contracimera Social del Turisme, una iniciativa sorgeix com a resposta a la trobada dels 27 ministres, han demanat «un projecte que sigui econòmicament sostenible i a llarg termini».

Taula rodona 'Menys creuers, més vida: una lluita global'

També aquest dijous la plataforma Contracimera Social del Turisme ha presentat la taula rodona 'Menys creuers, més vida: una lluita global'. Aquesta activitat forma part d'un seguit d'actes durant els dies 26, 27 i 28 d'octubre, que culminaran amb una manifestació el 30 d’octubre a Palma.

A la trobada hi han participat diferents tècnics sobre aquest tipus de turisme de diferents ciutats europees que han explicat el seu punt de vista de la problemàtica dels creuers a la Mediterrània i nord d'Europa.

Des de la Plataforma contra els Megacreuers, Juanjo Suárez ha destacat que l'objectiu de la taula rodona és «veure com s'està afrontant la situació dels creuers a altres ciutats i quina és la resposta ciutadana».

La plataforma demana que s'implementi una moratòria i veure què es pot fer a partir de dades objectives. A més, han criticat que s'han trobat amb «una limitació que no limita» i, per això, han demanat «menys creuers» i que els turistes tenguin «una millor qualitat de la visita».

En aquesta línia, la proposta inicial de la Plataforma és que arribi un creuer al dia al port de Palma. Tot i això, continuen reclamant dades i poder consensuar el nombre d'embarcacions que atraquen als ports de les Balears.