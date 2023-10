UGT: «Si cal, tornarem a posar els serveis jurídics a disposició de la defensa dels drets de la comunitat educativa i els drets lingüístics»

El sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics a les Balears ha remarcat aquest dimarts que la proposta de l'extrema dreta sobre la 'lliure elecció de llengua' «parteix del desconeixement més absolut de la realitat lingüística dels centres educatius i dels alumnes» i ha avisat que, si s'aplica, suposarà «conflictes».

Així s'ha expressat el sindicat davant la proposta d'aplicar la lliure elecció de llengua, a més de l'eliminació del requisits lingüístic per als docents, possibilitats a què UGT ha mostrat la seva «oposició més rotunda».

L'organització sindical ha lamentat que aquestes propostes van en contra dels grans consensos, com ara l'Estatut d'Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística i l'acord marc de mesures sociolaborals i millores educatives signat al febrer.

UGT creu que aquestes propostes responen a «l'obsessió malaltissa de l'extrema dreta cap al pluralisme i la diversitat lingüística i cultural de l'Estat espanyol en conjunt i de les Illes Balears en particular».

A més, ha advertit que les famílies, els docents i els alumnes seran els principals perjudicats pels conflictes que puguin generar, alhora que ho ha considerat «una reculada en termes econòmics, humans i materials».

Igualment, el sindicat ha advertit que aquestes mesures «privaran de l'oportunitat als alumnes castellanoparlants del seu dret a conèixer les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma, objectiu que s'ha d'assolir al final de la seva escolarització obligatòria, i que podrà repercutir negativament les seves oportunitats laborals en el futur».

D'altra banda, UGT ha remarcat que caldria destinar els recursos a prioritzar altres actuacions, com ara la reducció de ràtios i hores lectives, l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives, la millora d'infraestructures, la climatització dels centres i la dotació d'habitatges per als docents.

«Cal recordar que van ser els serveis jurídics d'UGT Serveis Públics qui van anul·lar el TIL als tribunals i per tant estem legitimats per informar que, si cal, tornarem a posar el seu prestigi i coneixement a disposició de la defensa dels drets de la comunitat educativa i els drets lingüístics de la societat balear on corresponen», han conclòs.