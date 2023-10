Autonet Baleares considera que la notícia de dBalears sobre la benzinera 'Elefante Azul' és «inexacta»

Carlos Lugo, Director de l'àrea legal del grup de comunicació Moure ha enviat un comunicat a dBalears en nom i representació d'Autonet Baleares S.L, titular de la benzinera situada al Carrer de Son Pendola de Palma en la qual manifesta les seves discrepàncies per una notícia publicada per dBalears.

En el comunicat hi diu: que dBalears «va publicar una notícia en la qual s'esmentava les declaracions d'una clienta que no s'ajusten a la veritat. En aquesta notícia, s'informa que l'empresa que represent declina la seva responsabilitat per haver-se quedat els doblers que havia introduït la clienta en la màquina d'autoservei per a repostar, la qual cosa no és certa. A més, s'informa que el seu periòdic ha intentat contactar amb els responsables de l'empresa, els qui, segons la seva notícia, no han volgut confirmar si existeixen més casos com el d'aquesta clienta i que han reconegut implícitament que hi ha més d'una reclamació, sent aquesta una informació totalment falsa».

També afegeix que «En primer lloc, he de manifestar-li que, a mitjan any 2022, quan van succeir els fets dels quals Vostè informa ara, es va informar la seva clienta que la màquina d'autoservei no es va quedar els doblers sinó que es va retornar mitjançant un tiquet que la clienta no va recollir i va ser utilitzat per un altre client. Sobre aquests fets es va informar la clienta pels nostres responsables a l'efecte de que interposàs la corresponent denúncia a la policia en ser la perjudicada d'uns fets que havia comès una persona aliena a l'empresa». Per tant, consideren que la informació «no s'ajusta a la veritat del succeït».

Tot i que dBalears va parlar en diferents ocasions amb Marga Cañellas de la mateixa empresa que Carlos Lugo, aquest indica que dBalears «podia haver contrastat la informació amb els Responsables de l'empresa, però ni Vostè ni ningú del seu periòdic ho ha fet, contràriament al que informen en la seva notícia, faltant de nou a la veritat».

Finalment Autonet Baleares S.L assenyala que «no pot tolerar que una notícia inexacta com la que han publicat causi un mal a la reputació del seu negoci i afecti negativament la percepció de la seva clientela. El compromís principal de l'empresa és proporcionar un servei de qualitat i mantenir la confiança en els seus clients, per la qual cosa considerem imperatiu que es corregeixi aquesta situació de manera immediata i es faci una retractació pública de les declaracions falses que ha publicat».