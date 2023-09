Denuncien que una màquina de la benzinera 'Elefante Azul' es queda els doblers sense oferir el servei i l'empresa no se'n fa responsable

Una clienta de la benzinera 'Elefante Azul' del carrer de Son Pendola de Palma fa mesos que ha presentat una reclamació perquè una màquina d'autoservei se li va quedar els doblers sense oferir el servei i, malgrat totes les telefonades i gestions fetes, l'empresa declina la seva responsabilitat.

Responsables de l'empresa no han volgut confirmar si existeixen més casos com el de la clienta mallorquina, però han reconegut implícitament que hi ha més d'una reclamació.

'Elefante Azul' és una empresa europea de neteja de cotxes que té diversos establiments a Mallorca.