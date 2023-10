Música, poesia, reconeixements i VIDA a una FirONA molt concorreguda

Aquest dissabte, 7 d'octubre, s'ha fet la sisena edició de la FirONA al museu Es Baluard de Palma, organitzada per l'Associació Ona Mediterrània.

L'acte va començar amb una brillant acció poètica, protagonitzada per Pere Perelló i Nomdedéu, que va interpretar els poemes 'Aspra és la terra' i 'So de pastera per a un naufragi local', acompanyat d'un muntatge audiovisual.

A continuació, el president de l'Associació i director dels mitjans, Tomeu Martí i Florit va fer un balanç del curs passat i va destacar els excel·lents resultats d'audiència d'Ona Mediterrània, dBalears i L'ESTEL.

El programa Es Jai de sa barraqueta, que compleix deu anys en antena va rebre un reconeixement de part d'Ona Mediterrània. El recolliren tres dels representants de l'associació editora del programa, Jubilats per Mallorca: Jaume Bonet, Sili Arguimbau i l'actual presidenta de l'associació, Francina Jaume.

Tot seguit va rebre el reconeixement l'altre programa que ha complit deu anys de permanència a Ona Mediterrània: El crepuscle encén estels. Quatre membre de l'equip del programa varen recollir el reconeixement: Pere Estelrich, Tomeu Orell, Maria Moreno i Joan Roca. Estelrich va fer un brevíssim repàs a la història del programa en l'agraïment pel reconeixement.

I va arribar el moment de fer el convid públic a crear un nou mitjà de comunicació: les joves Paula i Mireia varen ser les encarregades de llegir la 'Crida a crear VIDA', acompanyades d'una banda sonora de fons ben adequada: 'Viva la Vida' de Coldplay. Tot plegat va despertar l'emoció dels assistents que donaren la benvinguda al nou projecte amb una llarga ovació.

Toni Rotget, conductor del programa matina Ona Bon Dia va ser l'encarregat de presentar l'actuació estel·lar del vespre. El grup Imaràntia, format per Miquel Brunet, Maria José Cardona i Eduard Riera, va ser l'encarregat de tancar l'acte amb un magnífic concert d'homenatge a UC, titulat 'RetrUC'. Imaràntia encetà el seu repertori amb 'En aquesta illa tan pobra' i continuà amb temes tan mítics com 'Cançó de vesprada', 'Formentera' o 'Bona nit blanca roseta'. Tot i la reacció tímida del principi, Cardona va aconseguir que el públic l'acompanyàs en les cançons més conegudes.

Un acte ple d'emocions, música, poesia i il·lusió pel futur.