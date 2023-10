Palma acollirà una protesta per mostrar «l'horror» que suposa la caça amb cans

AnimaNaturalis i CAS International han organitzat una protesta a Palma per mostrar «l'horror» que suposa la caça amb cans a través d'unes imatges que membres de les organitzacions han pogut fer a diverses munteries.

Les entitats han explicat aquest dijous que l'acte serà el pròxim diumenge a les 12.00 hores en el Passeig del Born, al costat de la plaça de la Reina.

Durant l'esdeveniment es mostraran imatges de gran format d'11 munteries a diversos territoris de l'Estat espanyol, una criadora, dues caneres i una processadora de carn de caça, tot documentat entre els anys 2021 i 2023.

En el procés, l'equip d'investigació ha pogut registrar cans malferits, apunyalaments d'animals de caça agonitzant, caçadors suturant ferides als seus cans sense supervisió veterinària i l'ús de medicaments il·legals.

Aquesta mena de caça, és la modalitat més característica de la Península, en la qual s'utilitzen fins a 40 cans per rastrejar, assetjar i dirigir als animals on els caçadors esperen amb les armes.

Les darreres xifres assenyales que, només en caça major, es van caçar 582.290 animals en 2020.

No existeix un registre oficial dels cans usats per caçar, per tant, les dades sobre la seva criança i abandonament són resultat d'estimacions obtingudes en col·laboració amb protectores.