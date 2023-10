CCOO Ensenyament denuncia els problemes del concurs de mèrits i lamenta que no s'hagi aplicat el criteri «el qui ja hi és, queda»

La Federació d’Ensenyament de CCOO a juny de 2021 va arribar a un acord amb el Ministeri d’Administracions públiques, acord ratificat també per UGT i CSIF, per reduir la temporalitat dels treballadors interins de les Administracions Públiques i donar així resposta al requeriment d’Europa. «Un acord basat en unes oposicions massives amb un sistema d’accés simplificat, sense part pràctica, no eliminatori i amb més pes de l’experiència al concurs de mèrits posterior a l’oposició», han explicat aquest dilluns des del sindicat.

Un sistema aplicat en anteriors convocatòries d’estabilització, que assegura els coneixements en l’especialitat per part dels aspirants, complint amb la normativa d’accés a la funció pública i que no obligava a un procés autonòmic per adjudicar les places.

Abans de l’aprovació parlamentària del decret d’estabilització, algunes forces sindicals varen forçar canvis en la seva redacció. «Aquests canvis varen introduir l’estabilització per un concurs de mèrits sense oposició, modificant substancialment l’acord inicial», consideren des de CCOO.

CCOO «va avisar que aquest procés estabilitzava places i no persones, que no responia a la consigna 'el qui ja hi és, queda' que al ser d’àmbit autonòmic i centralitzat a nivell estatal algunes podien ser ocupades per interins d’altres CCAA i que al no ser per illes generaria molts de problemes deguts a les característiques del nostre arxipèlag».

«Un sistema que per el seu format no assegurava estabilitzar a docents que dupliquen o tripliquen els quatre anys d’experiència continuada en algunes especialitats, principal objectiu del requeriment europeu; un procés que en altres especialitats ha estabilitzat a docents interins amb menys de quatre anys d’antiguitat i que malauradament també ha permès als docents estabilitzar-se d’especialitats que mai havien donat i/o de les que no tenen cap coneixement teòric ni pràctics», consideren.

En definitiva, «denunciàvem que era un sistema que estava lluny d’aconseguir una veritable estabilització que millorés la qualitat dels ensenyaments a les nostre illes».

Aquest concurs de mèrits va estar acompanyat d'unes oposicions d’estabilització amb un sistema d’accés simplificat i d’unes oposicions de reposició (cobrir les places de jubilacions) amb el sistema d’accés ordinari.

«Una vegada finalitzat tot els processos d’accés a la funció pública, s’ha pogut observar que tant en les oposicions de reposició d'anys anteriors com en les d’enguany, el percentatge de places desertes és molt significatiu, i no ho és en aquelles amb el model d’oposicions d'estabilització simplificat. Demostrant així que el model més efectiu està sent el de concurs oposició no eliminatori i amb menys proves, la proposta d’acord inicial pel qual haurien d'haver anat totes les places per aconseguir l’estabilització. D'haver estat així tot el procés, hauria estat més senzill, àgil i efectiu; i no hagués donat lloc a l’estabilització de docents sense els coneixements necessaris per fer en les places d’algunes especialitats; com està passant recentment amb l’escola nauticopesquera» afirma CCOO.

També assenyalen que «el problema sortirà en el Concurs General de Trasllats, CCOO al març va avisar al Ministeri dels problemes d’ordenació que hi hauria al proper Concurs de Trasllats, on funcionaris, estabilitzats i opositors haurien de participar per canviar o prendre possessió de la seva plaça, un tràmit que havia de regular aquesta excepcionalitat que suposava el Concurs de Mèrits. Finalment la gestió, al ser exclusivament d’àmbit autonòmic, queda dins les competències de les diferents CCAA; un altre procés que generarà problemes, greus comparatius i injustícies si no s’adapta la convocatòria a l’excepcionalitat d’enguany».

També afegeixen que «Uns canvis en l’acord d’estabilització que, paradoxalment, a nivell estatal ha deixat places desertes pels problemes de gestió i administratius que aquest model comportava, que no ha estabilitzat a qui realment li correspon o no ho ha fet en l’especialitat que pertoca; una estabilització que desplaça a molts de docents dels seus territoris o illes; uns problemes dels quals va avisar CCOO en el seu moment i que ara està patint tant els docents com l'alumnat, és a dir, un problema per l’educació a les illes Balears».