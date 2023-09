El transport públic de Menorca deixarà de ser gratuït el 2024

El conseller de Mobilitat de Menorca, Juan Manuel Delgado, ha anunciat aquest divendres que eliminaran la seva part de finançament i a partir del mes de gener de 2024 tornarà a pagar-se el transport públic a l'illa.

Delgado ha proposat mantenir les bonificacions tan sols per als estudiants menors de 22 anys, jubilats, aturats en risc d’exclusió i persones amb discapacitat. Fins ara, el Govern espanyol aportava una part de doblers i la institució insular cobria la resta, però amb aquesta decisió es recuperaran les tarifes anteriors. El conseller Delgado ha explicat que de moment només han rebut 370.000 euros dels gairebé 3 milions que ha d’aportar el Ministeri.

Davant d'aquesta notícia, la formació Més per Menorca ha demanat que es mantingui la gratuïtat del transport públic com a mínim un any més. El partit menorquinista considera que «entre l'emergència climàtica i l'elevada inflació, ara no és el moment d'eliminar la gratuïtat del transport». Consideren que el Partit Popular «no està al costat de les classes mitjanes i baixes, sinó que les seves mesures van encaminades a precaritzar els serveis públics i afavorir als més rics, com han fet amb l'Impost de Successions».

De la mateixa manera la diputada d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha reclamat que el transport públic sigui gratuït durant tota la legislatura. «Aquesta mesura ha suposat un avanç per

moltes famílies, especialment per aquelles que tenen més dificultats. Tornar al pagament del

transport públic és una mesura regressiva i que perjudica la classe treballadora», ha afirmat Gómez.

Per part seva, el PSOE Menorca ha exigit tant al Govern com al Consell Insular de Menorca que reconsiderin aquesta posició i que «prioritzin el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Menorca sobre els interessos partidistes». La formació ha assegurat que presentarà iniciatives polítiques, amb caràcter immediat, tant al Parlament com al Consell, per fer-ho possible.