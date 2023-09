El Consell de Mallorca protegirà el monòlit feixista de la Feixina sense esperar la decisió del Constitucional

La Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca ha proposat aquest dimarts executar la sentència judicial que protegeix el monòlit de la Feixina i incloure el monument feixista al llistat de Béns Catalogats. La proposta ha estat aprovada amb set vots a favor i quatre en contra, de MÉS per Mallorca i PSIB, que havien demanat retirar aquest punt de l'ordre del dia.

La protecció del monòlit de la Feixina de Palma la va decidir, en primera instància, el Jutjat Contenciós Administratiu número tres de Palma mitjançant la sentència 94/2020, del 27 de febrer, i també ho va establir el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears mitjançant la sentència núm. 312/2021, de 26 de juny de 2021. D'aquesta manera, la Comissió Insular de Patrimoni considera que s’ha d’executar la sentència al pròxim ple del Consell de Mallorca.

Per tant, en el pròxim ple del Consell, el 19 d'octubre, es votarà la petició de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. Si la iniciativa tira endavant, s'haurà de notificar aquest acord a l'Ajuntament de Palma, al Govern i a la resta d'interessats en el procediment; s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i, finalment, s'anotarà al Catàleg Insular del Patrimoni Històric de Mallorca i al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

La vicepresidenta i consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca (PP), ha argumentat que aquesta «no és una decisió política, sinó que és una mesura judicial que la institució ha de complir». Roca ha insistit que el Tribunal Suprem és l'òrgan de més rang del Poder Judicial i ha posat èmfasi que el recurs interposat al Tribunal Constitucional «no eximeix la institució d'acatar la sentència».

Per la seva banda, el conseller i portaveu adjunt de VOX, David Gil, ha assenyalat que aquest dimarts «és un dia important, ja que s'ha aconseguit que continuï en peu un monument tan significatiu». Igualment, ha afegit que des de l'extrema dreta valoren «molt positivament la decisió de la Comissió de Patrimoni Històric, una decisió que avala i que respon als acords programàtics», signats entre Vox i el PP a la institució insular.

MÉS per Mallorca i el PSIB, en contra de la protecció de la Feixina

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat, sense èxit, la retirada de l'ordre del dia la declaració del monument feixista de la Feixina com a Bé Protegit. Alzamora explica que no només hi ha pendent el pronunciament del Tribunal Constitucional, sinó que des de l'inici de l'expedient hi ha hagut un canvi legislatiu que impediria no només la protecció sinó que obligaria a la seva demolició, d'acord amb la Llei de Memòria Democràtica de 2022.

D'acord amb això, Alzamora ha explicat que la urgència amb la qual actua el pacte PP-VOX al Consell respon a una estratègia dels dos partits, en l'àmbit local i insular, per a protegir el monòlit feixista sense esgotar la via judicial i intentant eludir una reobertura del cas a partir de la nova legislació. Tot, ha afegit, «amb la intenció de dificultar així la reversió de la declaració de Bé Protegit. De fet, el portaveu ecosobiranista ha recordat que el pacte PP-VOX a Cort no ha esperat tampoc al pronunciament del Tribunal Constitucional i ha cancel·lat el contracte de demolició del monument. «Tot plegat ens fa pensar que hi ha un acord per a dificultar una possible retirada del catàleg de béns protegits o fins i tot esbucar el monòlit si així ho decideix, finalment, el Tribunal Constitucional», ha remarcat.

En aquest sentit, el portaveu de MÉS a la institució insular ha recordat que tant el PP com VOX sempre s'han mostrat partidaris de mantenir el monument franquista i que ara intenten protegir-lo obviant que la legislació vigent reconeix el monòlit com un símbol d'exaltació franquista i obre la porta a l'esbucament. Amb la legislació de 2007, la vigent quan es va iniciar l'expedient, aquesta possibilitat era més confusa.

Per la seva banda, la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca i portaveu del Grup de Consellers Socialistes al Consell, Catalina Cladera, ha denunciat que el Consell de Mallorca de PP-VOX pretén executar la sentència del Suprem que avala la protecció de la Feixina «a tota velocitat», sense esperar a la resolució de la cassació que l’Associació Memòria de Mallorca va presentar davant del Tribunal Constitucional.

«El Consell PP-VOX demostra massa pressa en executar la sentència del Suprem per poder protegir el monument de la Feixina, mentre que encara està per dictar la resolució del Constitucional al respecte», ha dit la portaveu socialista al Consell, Catalina Cladera. «Es veu massa clar que la intenció del Consell és la de protegir com més aviat millor el monument que resulta un lloc de referència per a la ultradreta per que va en favor dels acords PP-VOX». Cladera creu més prudent «esperar que el Constitucional resolgui el recurs de Memòria de Mallorca abans de fer res al respecte».

El punt de l’ordre del dia de la Comissió Insular de Patrimoni Històric es basa en un informe jurídic intern del Consell que «no ha tengut en compte la Llei de Memòria Democràtica estatal de 2022», i per tant, obvia part de l’ordenament jurídic actual que regeix sobre la qualificació i la protecció dels bens immobles afectats per aquesta consideració històrica del règim franquista.