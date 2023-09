MÉS demana retirar de l'ordre del dia la protecció del monument feixista de la Feixina

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha avançat que la formació exigirà aquest dimarts a la Comissió de Patrimoni la retirada de l'ordre del dia la declaració del monument feixista de la Feixina com a Bé Protegit. Alzamora explica que no només hi ha pendent el pronunciament del Tribunal Constitucional, sinó que des de l'inici de l'expedient hi ha hagut un canvi legislatiu que impediria no només la protecció sinó que obligaria a la seva demolició, d'acord amb la Llei de Memòria Democràtica de 2022.

D'acord amb això, Alzamora ha explicat que la urgència amb la qual actua el pacte PP-VOX al Consell respon a una estratègia dels dos partits, en l'àmbit local i insular, per a protegir el monòlit feixista sense esgotar la via judicial i intentant eludir una reobertura del cas a partir de la nova legislació. Tot, ha afegit, «amb la intenció de dificultar així la reversió de la declaració de Bé Protegit. De fet, el portaveu ecosobiranista ha recordat que el pacte PP-VOX a Cort no ha esperat tampoc al pronunciament del Tribunal Constitucional i ha cancel·lat el contracte de demolició del monument. «Tot plegat ens fa pensar que hi ha un acord per a dificultar una possible retirada del catàleg de béns protegits o fins i tot esbucar el monòlit si així ho decideix, finalment, el Tribunal Constitucional», ha remarcat.

En aquest sentit, el portaveu de MÉS a la institució insular ha recordat que tant el PP com VOX sempre s'han mostrat partidaris de mantenir el monument franquista i que ara intenten protegir-lo obviant que la legislació vigent reconeix el monòlit com un símbol d'exaltació franquista i obre la porta a l'esbucament. Amb la legislació de 2007, la vigent quan es va iniciar l'expedient, aquesta possibilitat era més confusa. Amb tot, i en espera de poder posposar la votació, Alzamora ja ha dit que si no és així, MÉS votarà en contra.