AENA diu ara que «compleix la normativa» amb el rètol 'Aeropuerto de Palma de Mallorca'

Arran de la denúncia d'un particular a l'Oficina de Defensa de Drets Lingüístics, que s'ha resolt fa pocs dies, AENA ha contestat a l'organisme del Govern balear que «compleix en tot moment la normativa, tant estatal com autonòmica, que és aplicable en l'àmbit de la utilització de les llengües cooficials de l'Estat en la retolació i senyalització dels seus aeroports».

Aquesta afirmació queda desmentida a la mateixa resolució, que recorda que la Llei de Normalització Lingüística estableix que els topònims de les Balears tenen com a única forma oficial la catalana (article 14) i la retolació pública ha de ser en llengua catalana (l'article 15), i que la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma estableix que l'única forma oficial del topònim que designa la capital de les Illes Balears és Palma, i no Palma de Mallorca, tres preceptes que el rètol 'Aeropuerto de Palma de Mallorca' incompleix de manera flagrant.

L'Oficina de Defensa de Drets Lingüístics, ara suprimida pel Govern del PP amb suport de Vox, també recorda a AENA que la Direcció General de Ports i Aeroports del Govern balear, l'any 2016, ja els va instar a impulsar davant el Ministeri de Foment el canvi de noms per «Aeroport d'Eivissa», «Aeroport de Palma – Mallorca» i «Aeroport de Menorca», una reclamació davant la qual «els responsables d'AENA es varen inhibir».

Cal recordar igualment que el Ministeri de Foment va rebutjar la petició del Consell de Mallorca, aprovada per unanimitat al plenari d'1 de febrer de 2017, de canviar el nom per 'Aeroport Internacional Ramón Llull Palma-Mallorca', amb l'argument que costaria 500.000 euros. Una xifra insignificant comparada amb la inversió de 412 milions per a la modernització de l'Aeroport, anunciada per AENA el febrer d'enguany.

Es dona el cas que el particular també va presentar la reclamació directament al director de l'Aeroport, Tomàs Melgar, davant la tardança de Política Lingüística a resoldre la denúncia. La resposta va ser semblant, amb l'afegitó que la denominació oficial dels aeroports «és una matèria que transcendeix a AENA, sent l'autoritat competent el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.» Davant aquesta puntualització, el denunciant afirma que dirigirà la reclamació a Madrid, «ni que sigui per demostrar que el suposat respecte per la llengua catalana, que de cop i volta ha aparegut per Madrid, és pura comèdia».