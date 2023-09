Alternativa explica com s'ha de fer per cobrar el complement de carrera professional i reclama que arribi a 150.000 euros en total

El sindicat d'ensenyants Alternativa treballa, des de 2015, per la implantació del complement de carrera professional al cos docent de les Illes Balears que equipari la funció docent amb la resta cossos de treballadors públics d’altres conselleries o departaments. Una de les reivindicacions històriques del Sindicat Alternativa s’ha complert però segons informen des del sindicat, «totalment de forma insuficient».

La demanda d’Alternativa equivaldria a cobrar 150.000 euros, aproximadament, al llarg de les dècades de professió.

Al darrer Consell de Govern s’ha aprovat el cobrament del primer tram de la carrera professional.

«Aquest primer tram, així com la resta, està totalment allunyat del que hauria de ser la carrera professional docent, comparada amb altres sectors de l’administració pública» diuen des d'Alternativa, que reclama una carrera professional «equiparable, econòmicament i en les condicions mínimes, a la d’altres funcionaris no docents amb la mateixa categoria professional i requisits d’accés».

També recorden que «no estam d’acord amb l’existència de dos tipus de carrera professional per a tots el docents i un tercer tipus, exclusiu per a equips directius».

Des del sindicat també expliquen els tres tipus de carrera professional: «El primer tipus és una carrera professional per trams amb els complements consolidables, vinculada a una avaluació: 3 trams de 6 anys cadascun consolidables. El segon tipus és de carrera professional per nivells excloents entre si, depenent de la tipologia de centre i segons la tasca que s’hi faci. I finalment un tercer tipus de carrera professional per a equips directius, vinculat a la presentació d’un projecte i una avaluació».

«Si es vol afavorir que els docents triïn diferents tipus de centres, i que als equips directius se’ls reconegui la seva tasca, s’ha de pensar en altres maneres d’incentivació deslligades de la carrera professional», consideren des d'Alternativa que afegeixen: «Si es vol fer de la docència una professió atractiva per algunes especialitats on falten docents, s’han d’equiparar les condicions econòmiques i la carrera professional a altres sectors públics».

«Seguirem lluitant per aconseguir la demanda d’Alternativa, els 150.000 euros i per tenir una carrera professional deslligada de l’avaluació dels docents però vinculada a altres aspectes relacionats amb la tasca docent», afirmen.

Informació per cobrar el primer temps

Requisits (ho comprova la Direcció General de Personal Docent)

a) Estar en situació administrativa de servei actiu en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

b) Tenir reconegut el primer sexenni en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

A tenir en compte

La incorporació al sistema de progressió en la carrera professional és voluntària, aquells funcionaris docents que no vulguin, cas d’acomplir els requisits, que l’Administració els hi reconegui d’ofici el primer tram de la part consolidable del complement de carrera professional, han de renunciar-hi expressament (la renúncia s’ha de fer entre dia 1 i dia 31 d’octubre de 2023) , mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l’efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>

Llistes

Durant el mes de novembre es publicaran els llistat provisionals i definitius dels docents que han de percebre el primer tram.

Pagament

És amb efectes retroactius de dia 1 de setembre de 2023

Pagament a la nòmina de setembre

El primer pagament serà a la nòmina de setembre i si es vol cobrar no s’ha de fer res.