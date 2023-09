L'aeroport d'Eivissa es troba bloquejat per un incident amb un avió i no operen ni sortides ni arribades

Un avió ha patit aquest migdia un problema tècnic i ha quedat bloquejat enmig de la pista de l'Aeroport d'Eivissa, que a aquesta hora manté paralitzada la seva activitat.

Segons han informat des d'AENA, l'incident ha ocorregut sobre les 15.00 hores d'aquest dissabte, quan un avió de Lufthansa ha patit un problema tècnic i ha bloquejat la pista.

No hi ha hagut ferits, di bé, per raons de seguretat, s'han paralitzat les arribades i sortides dels vols en l'Aeroport d'Eivissa.

A aquesta hora, l'aeronau continua sense haver pogut ser retirada de la pista i es desconeix el nombre exacte de vols que s'han vist afectats.

AENA ha demanat als passatgers amb viatges programats aquest dissabte amb origen o destinació a Eivissa que consultin l'estat del seu vol amb les aerolínies.

El gestor aeroportuari confia finalment que, una vegada retirat l'avió que bloqueja la pista de l'Aeroport d'Eivissa, sigui possible facilitar informació més detallada sobre retards i cancel·lacions.