El 94% dels nostres lectors consideren que no s'hauria de llevar la restricció d'arribada de creuers

Clara majoria. El 94,7% dels nostres lectors consideren que no s'hauria de llevar la restricció d'arribada de creuers a Palma perquè «és un despropòsit mediambiental i promou la massificació» . Per contra, només el 5,3% dels lectors consideren que s'hauria de llevar perquè «permetrà estimular l'economia i el turisme».

Aquestes setmanes ha tornat la polèmica al voltant de l'arribada de creuers a Ciutat. Pimeco ha exigit al Govern de Marga Prohens que modifiqui o cancel·li l'acord que limita l'arribada de creuers per a aquesta temporada i la que ve. L'objectiu de la patronal és que puguin arribar més embarcacions per tal que reactivin l'economia de la ciutat.

Segons Pimeco, «el turista que ve a l'illa no visita Palma els mesos de calor, només ho fa els dies ennuvolats. La ciutat no té visitants, és un desert i els comerços sobreviuen gràcies als creueristes i pocs dies ennuvolats que ens deixa l'estiu que és quan s'animen els turistes i també els residents a sortir a comprar».

Davant aquesta situació, Pimeco assegura que cal reactivar l'economia de Ciutat amb l'arribada de més creuers i afirma que no s'ha de «demonitzar» els turistes i que Palma no està massificada. A més, Pimeco defensa que les emissions que generen els creuers «no són un problema per a la salut de les persones».

En aquest sentit, des del Govern s'han mostrat oberts a analitzar la proposta i revisar la normativa de cara als pròxims anys, sobretot per estimular l'arribada de creueristes en temporada baixa. No obstant això, com es desprèn de l'opinió dels nostres lectors, l'arribada de més creuers implicarà una major massificació.