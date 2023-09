Llorenç Perelló: «Continuarem treballant perquè no hi hagi demanda de persones que volen aprendre la llengua pròpia que no sigui coberta»

Des d’aquest dilluns i fins al 15 de setembre els interessats poden inscriure’s als cursos de català de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). En aquesta convocatòria, que va d’octubre de 2023 a gener de 2024, es recupera tota l’oferta presencial prepandèmia i el curs de llenguatge administratiu semipresencial.

Un total de 12 municipis s’han adherit a l’oferta de cursos, dos més que l’any passat. El nombre de cursos també augmenta de 51 a 58, entre presencials, semipresencial, virtuals i en línia. S’ofereixen a Alaró, Andratx, Calvià, Consell, Eivissa, Inca, Llucmajor, Palma, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Maria del Camí i ses Salines.

La matrícula s’ha de fer de manera telemàtica a llengua.iebalearics.org. Les classes comencen la setmana del 2 d’octubre de 2023 i acaben la setmana del 15 de gener de 2024. Els presencials i virtuals consten de 75 hores; els semipresencials, 35 hores.

Llorenç Perelló, director de l’IEB, ha apuntat que «en els propers mesos continuarem treballant per augmentar l’oferta arreu de les illes i que no hi hagi demanda de persones que volen aprendre la llengua pròpia que no sigui coberta».