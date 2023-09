PP-VOX volen fer que 12 de setembre sigui la Diada de Mallorca i pretenen eliminar el 31 de desembre, data triada per la ciutadania

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat aquest dissabte l'anunci del pacte PP-VOX de celebrar enguany la Diada el 12 de setembre, i els ha acusat de modificar la festa «de manera sectària i antihistòrica».

Alzamora ha recordat que la celebració es farà contravenint els acords adoptats per la mateixa institució que oficialment va declarar la festa, dia 31 de desembre.

En aquest sentit, la formació ecosobiranista ha registrat una pregunta demanant més informació sobre aquest tema, i ha assenyalat que «una vegada més, el PP utilitza les institucions per a actuar de manera capritxosa i unilateral».

A més, ha recordat que la celebració oficial de la Diada de Mallorca va ser impulsada per MÉS sota la presidència de Miquel Ensenyat, durant un procés que va ser avalat pels historiadors i la pròpia societat civil.

En aquesta línia, el coordinador de MÉS, Lluís Apesteguia, ha recordat que la participació ciutadana i d'entitats va ser aclaparadora a favor del 31 de desembre, amb un 90 per cent dels vots dels historiadors, un 79 per cent per part dels ajuntaments, un 84 per cent d'entitats amb especial vinculació amb el tema, i un 80 per cent de vots a favor per part de la ciutadania.

Aquesta va ser la principal raó a l'hora de proposar el 31 de desembre. Una Diada no ha de ser d'uns partits, o dels polítics, com havia resultat el 12 de setembre malgrat la milionada d'euros que durant anys es va bolcar, ha de ser del poble, i és ell qui ha de celebrar-lo», ha sentenciat.

Així mateix, ha destacat que, històricament, el 31 de desembre és la data més rellevant de la història de Mallorca, com a data fundacional de la comunitat humana que, amb els canvis inherents al transcurs de vuit segles, avui dia encara s'entén com a poble mallorquí, un fet que assegura que «ningú posa en dubte».

També ha afegit que les vidrieres de la sala de plens de l'antiga Diputació de Balears i actual Consell de Mallorca rememoren aquest fet. «Just en la institució que presideix el senyor Galmés, que sembla avergonyir-se de la història de Mallorca, almenys de l'anterior a Maria Antònia Munar», ha criticat.

Finalment, Apesteguia ha remarcat que no sols es tracta d'una data rellevant, sinó «de la data en la qual el poble mallorquí s'ha celebrat a si mateix durant segles», per la qual cosa ha explicat que té el títol de ser la festa cívica més antiga d'Europa.

«Tenim una data amb llarga història i viscuda popularment, davant una Diada que la llavors presidenta Maria Antònia Munar es va inventar a instàncies de Román Piña. Una data històrica respectable, però tan altament rellevant com per a bandejar la diada existent durant segles?», ha conclòs.