[VÍDEO] Jordi Puig: «Mantenc el català perquè m'agrada tractar amb respecte els meus interlocutors, no com si fossin beneits»

L'activista Jordi Puig continua ingressat a l'hospital i des d'allà ha fet un vídeo per donar suport a la campanya 'Mantinc el català', així ho ha anunciat la mateixa plataforma: «Jordi Puig ens ha fet un vídeo per animar els catalans a mantenir el català!» han explicat des de es seves xarxes.

Jordi Puig explica que «jo mantenc el català, en primer lloc, perquè és la llengua de Mallorca».

Puig també diu que «m'agrada tractar amb respecte els meus interlocutors i no com si fossin beneits i incapaços d'aprendre i entendre el català» i afegeix que tractar-los amb respecte significa «tractar-los com a persones intel·ligents capaces d'aprendre i entendre el català» és per això, diu l'activista, que «mantenc el català».