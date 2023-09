El GOB denuncia l'abocament d'aigües residuals en una zona de domini públic per part d'un xalet

El GOB ha denunciat davant la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua, i davant els agents de Medi Ambient, l'abocament d'aigües residuals en una zona de domini públic per part d'un xalet de Cap d'en Font.

La investigació dels ecologistes va començar quan uns excursionistes varen trobar diversos llocs amb aigües residuals. L'organització va realitzar una inspecció a la zona i va trobar una canonada, amagada entre la vegetació, d'on provenia l'abocament.

Des del GOB han afirmat que els veïns conten que ja s'han vist en altres ocasions roques amb aigües «amb colors i olors sospitoses».

En aquest punt, han explicat que Cap d'en Font és una de les urbanitzacions que no té clavegueram, de manera que la propietat de cada habitatge ha de contractar l'extracció de la fossa sèptica quan està plena.

«Abocar a la mar surt més econòmic que contactar un servei de buidatge de la fossa, però les sancions que s'imposin haurien d'evitar aquest tipus d'abocaments», han expressat.

Així mateix, segons el GOB, els veïns han recalcat que el xalet en qüestió registra molta activitat turística durant l'estiu malgrat no comptar amb un distintiu de lloguer turístic.

D'altra banda, han assegurat que el jardí del xalet adjacent a la instal·lació descoberta ha de gastar uns 1.000 litres diaris per a mantenir la gespa a l'estiu, la qual cosa suposa uns 90.000 litres per temporada turística.

«Només per això, aquest tipus d'habitatges ja haurien de ser objecte d'inspeccions sistemàtiques i el fet que tenguin una instal·lació preparada per a abocar aigües residuals sobre el domini públic, en una zona on la gent es pot banyar, agreuja molt més la situació», han manifestat.