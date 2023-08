L'ASM considera que Armengol, Prohens i els «els pactes de progrés 'sí bwana'» són culpables de la superpoblació que pateixen les Balears

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca acusa Francina Armengol i Margalida Prohens, «subalternes del PSOE i PP», i els «partits satèl·lit que els donen suport», d’obrir «les portes a l’explosió demogràfica de les Balears. La població s’ha doblat els darrers quaranta anys i ja és de més de 1.200.000 habitants, i en temporada alta, com a conseqüència d'un model turístic sobredimensionat, se superen de llarg els dos milions de persones».

Els sobiranistes diuen també que «mentre que l’increment poblacional es deu sobre tot a l’arribada de població estrangera, amb Colòmbia com a principal país emissor, i que l’INE ha advertit que arribaran 300.000 immigrants més els propers 15 anys, Armengol, Prohens i els partits còmplices han mirat cap a una altra banda i no han pres cap mesura per frenar aquest desgavell sense precedents».

L'ASM declara que «els pactes de progrés 'sí bwana' d’Armengol han consentit que Madrid controli els ports i aeroports i nacionalitzi de forma massiva els nouvinguts, amb els efectes catastròfics que veim cada dia pel que fa a massificació, consum de territori i recursos, substitució demogràfica i acorralament de la identitat, llengua i cultura pròpies. Pel que fa a Marga Prohens (PP), que ha guanyat les eleccions responsabilitzant Armengol de la saturació, no només acota el cap davant Madrid, com la seva germana política bessona, sinó que prepara una llei d’habitatge que farà més grossa la bolla de neu. El PP cedirà terrenys públics als constructors, en lloc de fer-hi espais verds, convertirà botigues i locals comercials en habitatges i permetrà pujar altures com a Benidorm, fins a deixar les Balears irreconeixibles».

L'entitat independentista també considera que «Espanya, com a Estat colonial que és, tracta les Balears com una explotació minera o una plantació bananera i se’n fot de la nostra qualitat de vida, de la nostra salut i del medi ambient. La massificació i la superpoblació en són les conseqüències, i estarem condemnats a davallar per aquest pendent infernal mentre no disposem de líders polítics valents que agafin el bou per les banyes». «L’única solució viable i realista, una vegada més, consisteix en tenir les claus de ca nostra i comandar-hi de bondeveres, és a dir, disposar d’un Estat propi lliure i independent», conclouen.