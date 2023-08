Jaume Mateu: «Ara mateix llegesc dues reedicions i un inèdit del poeta Miquel Bauçà»

L'escriptor i expresident de l'Obra Cultural Balear, Jaume Mateu, és el protagonista d'un nou lliurament de la sèrie d'entrevistes d'estiu que ofereix dBalears amb el títol genèric de 'Estiu en primera persona'

Com t’informes durant l’estiu?

No canviï els avesos informatius de l’hivern: m’inform, sobretot, a través dels diaris digitals en català i, en menor mesura, a través de les ràdios en català també.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per a aquest estiu?

Ara mateix estic amb dues reedicions i un inèdit del poeta Miquel Bauçà. Afortunadament hi ha molt per recomanar, des d’aquest poeta passant per 'Contra el món', de Pere Antoni Pons; 'Cleveland', de Miquel Bezares; 'Aterratge', d’Eva Piquer; o 'S’accepten encàrrecs', de Sebastià Alzamora.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No acostum a veure sèries, no s’inclouen en el meu temps de lleure.

Quin és el millor record d’estiu que tens?

De temps enrere, essent infant, el fet de jugar al carrer llevat de les hores de sol més rigoroses. No record que tingués mai calor i suàvem de valent!

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

A l’ombra d’un lledoner, i som afortunat de tenir-ne un a l’abast, hi fa bon estar en caure el crepuscle. I a casa, que es fresca, al balancí, llimonada en mà i davant el ventilador a poquet gas, escoltant música.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

La veritat és que no es pot considerar tradició, però anar a qualque indret del litoral del migjorn a nedar sempre cau.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Bicicletes', dels Blaumut.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l’estiu sigui més sostenible?

Visc a una casa antiga que s’aïlla prou tant del fred com de la calor i, seguint el criteri de sempre, tanc les persianes per obrir-les quan el sol ja no cou i orejar la casa. Així, amb un ventilador en tenc prou per apaivagar la calor.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronat? Alguna neofesta? Quines?

Vivint a Bunyola, viuré les festes de Sant Mateu i, dins elles, la 'Cursa en roba interior'.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No he anat a cap, encara, però a qualcun de música clàssica sí que hi aniré.