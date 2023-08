Augmenta un 20 per cent la creació d'empreses en les Balears durant el mes de juliol de 2023

La constitució d'empreses en les Balears durant el mes de juliol de 2023 ha crescut un 20,1 per cent respecte del mateix mes de l'any anterior, passant de 254 empreses creades en el juliol de 2022 a 305 en el de 2023, segons dades de l'Estudi sobre Demografia empresarial d'Informa.

Pel que fa al 2023, la constitució d'empreses en les Illes ha crescut un 7,8 per cent fins a arribar a les 2.697 societats constituïdes en els set primers mesos de l'any, davant a les 2.503 del mateix periode de 2022.

Tot i l'augment de la creació d'empreses, el capital invertit en les constitucions d'aquestes ha descendit en 2023 un 6,1 per cent, ja que dels 75,4 milions d'euros destinats en 2022 per la creació d'empreses, s'ha baixat als 70,8 en els set primers mesos del present exèrcit.

No ha succeït així en juliol, mes en el qual la inversió de capitals per la constitució d'empreses ha experimentat un creixement del 253,4 per cent, i s'ha passat de 2,7 milions d'euros dedicats en 2022 als 9,6 en 2023.