El Fòrum de la Societat Civil sol·licita al Govern la creació d’un Comitè de Crisi per a eliminar el turisme d’excessos

El Fòrum de la Societat Civil va manifestar, al seu moment, que la recuperació econòmica de la mà del turisme massiu comportaria una «intensificació dels problemes que ja arrastrava abans de la COVID: més saturació, més turisme d’excessos i més conflictes amb els residents».

«Les conseqüències de la massificació són molt dolentes per als sectors turístics de qualitat que ja tenim i per als residents que viuen en espais turístics saturats, així com un augment dels problemes de mobilitat per a tothom», han explicat.

Per al Fòrum, és evident que el model actual de turisme insostenible provoca un creixement del turisme d’excessos, «ja que determinats grups de turistes i d’empresaris troben un gran benefici en la seva expansió a altres parts de la ciutat de Palma i determinats indrets de Mallorca».

El Fòrum va proposar fa més d’un any diverses mesures de contenció i eliminació de places, esponjaments d’hotels obsolets i transformació d’hotels en usos socials com habitatges i altres. També va proposar una baixada del nombre de turistes els mesos d'estiu i una baixada dels cotxes de lloguer. «Mesures gens fàcils però que cal aplicar gradualment abans que l'actual model es faci ingovernable i irreversible», apunten.

Així, assenyalen que governar aquesta transició no es pot fer únicament des del Govern ni de mà de l’empresa privada, «ha de ser un projecte col·lectiu en què ha de participar tota la ciutadania. Una estratègia que tingui como objectiu un decreixement controlat del nombre de turistes, un projecte de diversificació econòmica, l’augment del benestar i la prosperitat per a totes. Un projecte que llanci una nova imatge mundial de les Illes».

El Fòrum de la Societat Civil ofereix la seva col·laboració «sense condicions prèvies, amb les forces polítiques i econòmiques de l’illa i les administracions de tots els nivells, per fer viable aquesta imprescindible transició». Per això demana a l'actual Govern la constitució d’un Comitè de Crisi per a «eliminar el turisme d’excessos i fer viable el canvi cap a un turisme de qualitat».