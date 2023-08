Neixen les tortugues marines del primer niu registrat a Mallorca

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través del Servei de Protecció d’Espècies de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, i el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), ha confirmat aquest matí que, durant la jornada de diumenge i en la matinada de dilluns, s’han enregistrat els primers naixements de tortugues marines al niu que s’incubava a la platja de Can Pere Antoni des del passat 7 de juny.

La directora general de Medi Natural, Anna Torres, ha volgut agrair personalment a tots els organismes implicats la seva aportació perquè aquest esdeveniment hagi arribat al seu fi. L’han acompanyat, a més, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palma, Llorenç Bauzà, Agents de Medi Ambient del Govern, representants de la Fundació Natura Parc i de la Fundació Palma Aquarium i voluntaris que han vetllat per la seguretat del niu. També ha volgut ressaltar la col·laboració i responsabilitat ciutadana en la preservació de l’entorn d’aquests nius d’espècies catalogades i protegides que donen un valor afegit als nostres ecosistemes marins i a la imatge de les nostres platges. Així com la tasca dels 42 voluntaris que han fet feina durant aquestes setmanes.

Anna Torres ha explicat que el canvi climàtic «està provocant que el comportament de les espècies canvii, i això afecta la seva migració i la seva nidificació. D’aquesta manera, s’estan movent a zones que temps enrere no eren habituals. En aquest sentit, aquest tipus de tortugues mai feien la posta a les Balears. El primer cas va ser el 2019 a Eivissa».

L’inici dels naixements va tenir lloc aquest diumenge; en concret, el primer es va produir a les 11 hores; la resta han estat a partir de les 21 hores i durant aquesta matinada. L’equip voluntari que custodia el niu ha pogut constatar la presència de 12 nounats de tortuga marina que emergien de dins l’arena després de 61 dies des de la seva posta el passat 7 de juny a la platja de Palma. Aquests exemplars han estat traslladats a les instal·lacions d’IRFAP-LIMIA, al Port d’Andratx, on el departament de Fauna Marina del COFIB s’encarregarà de valorar el seu estat i de la seva cura i cria fins al moment de la seva reintroducció al mar.

Les tortugues marines nascudes als nius de les Illes Balears formaran part del programa Head Starting, d’acord amb l’estratègia nacional de l’espècie i en col·laboració amb altres comunitats autònomes. L’esmentada estratègia consisteix en un programa de cria en un medi artificial controlat durant entre 10 i 12 mesos. Gràcies a aquest programa s’augmenten exponencialment les possibilitats de supervivència d’aquests animals una vegada retornats al mar.

Quatre nius actius

Cal recordar que aquest és el primer niu de tortuga marina que s’ha enregistrat a l’illa de Mallorca i a tot l’estat durant el 2023, i el primer dels cinc nius actius actualment que s’han enregistrat aquesta temporada 2023 a les Illes Balears. Els altres quatre nius han succeït a la platja de Cala Millor, a l’illa de Mallorca, i a les platges d’Es Figueral, Santa Eulària des Riu i Salines, a l’illa d’Eivissa.

Tot l’operatiu d’atenció als nius i de la seva gestió, així com la cura i cria dels nounats és dirigit per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural a través del departament de Fauna Marina del COFIB (Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears) que depèn del Servei de Protecció d'Espècies.

La tortuga marina Caretta caretta és una espècie catalogada com a Vulnerable en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades, que se sol reproduir a la Mediterrània oriental i que, no ha estat fins a principis del segle XXI que ha començat a nidificar a la Mediterrània occidental, molt probablement per mor de l’increment de la temperatura de la mar.

Reclamen, per tant, la màxima col·laboració de tota la ciutadania per tal de preservar els nius. Ens trobam en plena temporada de nidificació d’aquesta espècie i, en conseqüència, és probable que es registrin més intents de nidificació. En cas de nous intents, és necessari avisar immediatament al 112 i no molestar l’animal per evitar que la posta sigui fallida.