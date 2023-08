SIAU: «impugnarem el pròxim concurs de trasllats docents si s'estipula que hi hagi funcionaris de segona»

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha comunicat que es planteja impugnar el pròxim concurs de trasllats docents si s'estipula que hi hagi «funcionaris de segona».

El sindicat ha recordat que des de desembre del passat any 2022, dins del sector de l'ensenyament públic s'ha anat covant un debat entorn de com s'hauria de desenvolupar el pròxim concurs de trasllats en el qual participaran tant funcionaris de carrera com funcionaris en pràctiques. No obstant això, ha precisat, en els últims mesos s'han intensificat les discrepàncies entorn del sistema que s'hauria d'emprar l'hora d'obtenir un primer o nou destí definitiu.

En aquest sentit, ha assenyalat com l'article 2.2. del reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació, estableix que, «durant els cursos escolars en els quals no se celebrin els concursos d'àmbit estatal, les Administracions educatives podran desenvolupar procediments de provisió referits a l'àmbit territorial la gestió del qual els correspongui».

Així mateix, ha aclarit que aquest reial decret també regula els concursos de trasllats autonòmics, com indica l'article 1.1. b), que estableix que l'objecte d'aquest és, entre altres, «regular altres procediments de provisió de places o llocs docents dependents de les diferents Administracions educatives».

Per tant, ha apuntat SIAU, la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern està subjecta al compliment d'aquest reial decret, els preceptes del qual, segons s'indica en la seva disposició segona, «tenen caràcter bàsic» i, en conseqüència, també són aplicable al pròxim concurs autonòmic. Així, ha subratllat, «sense una modificació substancial del seu contingut no és possible dur a terme els canvis que alguns pretenen».

D'igual manera, el sindicat ha cregut que no és possible passar per alt la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem de 21 de juliol del passat any 2022 que va fixar la interpretació que ha de donar-se a la valoració dels serveis prestats a l'empara de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999.

Perquè, cal recordar que la Sentència va concloure que «la valoració dels serveis prestats com a funcionari de carrera, personal fix, i com a funcionari interí o personal de durada determinada, no poden ser objecte de valoració diferent, ja sigui obviant el treball desenvolupat pels funcionaris interins, ja sigui conferint al mateix menor puntuació, sempre que es refereixen als mateixos llocs de treball mitjançant la realització de les mateixes o assimilades funcions». Per tant, segons SIAU, és aplicable també al pròxim concurs de trasllats.

Davant aquest escenari, el sindicat ha considerat «extremadament irresponsable» que algunes organitzacions sindicals promoguin «la divisió i l'engany» dins del col·lectiu docent, «fent creure que de cara al pròxim concurs de trasllats hi ha marge legal per a establir l'adjudicació de centres en dos torns diferenciats, que els funcionaris de carrera procedents del concurs de mèrits concursin amb zero punts o que no es valori l'experiència acumulada com a funcionari interí».

«Aquest tipus d'afirmacions generen divisió i malestar dins de la comunitat educativa. I a més, es converteixen en una font de falses expectatives, ja que es dona a entendre que el reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem de 21 de juliol de 2022, i la resta de normativa vigent permeten fer aquest tipus de discriminacions, cosa que no és possible», ha afegit.

Front a això, aquesta organització sindical s'ha compromès a «vetlar perquè a les Balears també es compleixi el marc legal actual, com s'entén que també faran en la resta de territoris, però sobretot perquè no s'alimenti cap divisió entre el col·lectiu docent».

«Si no es compleix la normativa i finalment s'opta per discriminar una part dels docents, a través d'una modificació substancial de les normes que han de regir el pròxim concurs de trasllats, tenim clar que impugnarem la convocatòria», ha avançat en aquest sentit SIAU, mostrant-se obertament contrari al fet que hi hagi «funcionaris de segona».

«Els docents no som millors o pitjors segons la forma en què hàgim accedit a la funció pública. Tots som docents i, com en la resta de professions, la diversitat és riquesa. La implicació, l'esforç i la capacitat d'un docent no es mesuren amb unes oposicions aprovades, on hi ha centenars de variables que acaben influint, es valora en el dia a dia de la professió», ha subratllat.

Per aquest motiu, aquesta organització sindical ha valorat com «en altres països molt més desenvolupats, a l'hora d'accedir a la funció pública i poder romandre a llarg termini, prioritzen l'experiència i reciclatge en comptes de la capacitat memorística, el factor de la sort o altres».

Si bé, ha aclarit, «ara no és moment d'allunyar-se dels objectius que ha encomanat la ciutadania, caient en debats estèrils i arcaics que no duen enlloc i que, així i tot, no contribueixen a la millora de la qualitat educativa ni a la dignificació d'aquesta professió», menys encara, ha afegit, «quan els respectius processos d'estabilització pràcticament han conclòs», tot sense oblidar, a més, que la totalitat dels sindicats que formaven part de la taula sectorial varen donar el vistiplau a aquests.

Ni un sol sindicat ni tampoc la Conselleria d'Educació van demanar mai al Ministeri que modificàs la normativa estatal perquè els processos d'estabilització es desenvolupessin de manera diferent, o que per exemple es creàs una nova figura contractual, com la de 'personal fix a extingir', entre moltes altres sortides o solucions», ha criticat SIAU, apuntat que «per ventura» això era a causa al fet que a altres sindicats «ja els anava bé que aquests processos fossin un autèntic nyap per poder-se'n beneficiar».

En qualsevol cas, aquesta organització sindical ha cregut que «aquest debat ja és aigua passada». «Era molt abans que s'hauria d'haver posat el crit al cel i no ara», ha incidit.

Amb tot i, malgrat que entorn del pròxim concurs de trasllats hi ha dos plantejaments clars, SIAU reitera que «només un hi cap normativament» i aquest és a favor del que es posiciona perquè, a la seva manera d'entendre, és el que farà possible que «tots els funcionaris de carrera participin en igualtat de condicions, sense discriminacions».

«Dins del marc constitucional hi ha diverses maneres d'accedir a la funció pública i de totes es deriva que respecten els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat», ha defensat, valorant com a prova d'això és que en tot el territori ni un sol procés d'estabilització hagi estat tombat en via judicial. «És totalment legítim considerar-los justos o injustos, però s'han desenvolupat dins de l'estricta legalitat mentre no es demostri el contrari», ha emfatitzat.

I, finalment, ha fet una crida a «la responsabilitat i al seny», sobretot per part dels qui ostenten càrrecs representatius, i «fer front a qualsevol atac cap als interins que dia 1 de setembre passaran a ser funcionaris de carrera de ple dret». «Advertim que no permetrem que hi hagi cap agressió sense resposta!», ha sentenciat SIAU.