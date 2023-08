L'Aplec Jove analitzarà el fenomen de l'extrema dreta a nivell internacional i de Mallorca

Amb l'edició d'enguany ja en van tres, sense comptar la del 2020 que es va haver d'anul·lar per mor de la Covid-19, de l'Aplec Jove. La primera edició es remunta al primer dissabte de setembre del 2021 a Inca. Al Claustre de Sant Domingo s'aplegaren més de 60 joves per parlar de feminisme, llengua o ecologisme. El següent any, augmentà l'assistència fins al centenar de joves a Manacor. Des de la comissió organitzadora s'espera que el pròxim 2 de setembre, aquesta vegada a Montuïri (a l'Ecomuseu), torni a augmentar el nombre d'assistents.

Amb el lema 'Organitzem la lluita', l’Aplec pretén ser una estructura per a aprofundir en la formació del jovent organitzat. Com han explicat, analitzaran a fons el fenomen de l'extrema dreta i bastiran els fonaments per a l'organització antifeixista. Així, constarà de tres xerrades que tractaran l'ascens internacional de la ultradreta, l'extrema dreta a Mallorca i experiències i reptes organitzatius. Cada una de les xerrades anirà acompanyada d'un debat on s'espera la participació de tothom. L'esdeveniment durarà tot el dia i s'allargarà fins després de sopar que conclourà amb ballada i un PD per fer un poc de bauxa.

L'Aplec Jove d'enguany té com a novetat que inclou ponents de fora de Mallorca gràcies a la col·laboració amb l'Escola Guillem Agulló de Catalunya. Alguns dels ponents seran, entre altres, el fotoperiodista català Jordi Borràs, l'exdiputada Laura Camargo, l'històric militant antifranquista Miquel Rosselló, o l'activista i investigadora Marina Garcia-Morente.

Ja es poden adquirir les entrades en aquest enllaç. Inclouen acreditació, formacions, dinar, sopar i concert.