Ordenen la demolició d'una caseta il·legal edificada en un arbre i sancionen amb 37.000 euros el propietari a Eivissa

El departament de Gestió del Territori del Consell d'Eivissa ha ordenat la demolició d'una caseta il·legal en un arbre que s'estava construint en sòl rústic protegit a la zona d'Es Amunts, dins dels límits d'una vila existent. El propietari, a més, ha estat sancionat amb 37.000 euros.

Segons ha informat aquest dijous la institució insular, es tracta d'una edificació incompatible amb l'ordenació territorial i urbanística d'acord amb el Pla territorial insular que prohibeix edificacions i elements estranys, com casetes de fusta prefabricades, entre altres elements.

També recomana elements tradicionals propis de cada zona, i és prohibida la utilització d'elements constructius derivats d'arquitectures d'altres regions que siguin impropis de l'entorn rústic d'Eivissa.

Per tant, la caseta és contrària a l'ordenació urbanística i territorial i manifestament il·legalitzable, per la qual cosa se n'ha ordenat la demolició, interposant-se una sanció al propietari de 50.000 euros que, per pagament avançat, s'ha fixat en 37.000 euros.

La caseta estava ubicada en zona boscosa i utilitzava els pins com a part estructural. La resta estava creada amb pals i bigues de fusta i bambú amb una superfície de 26 metres quadrats.

El promotor executava altres feines a l'habitatge principal, com ara la reforma interior de la casa o d'una piscina, tot obres legalitzades abonant les llicències municipals preceptives.

El conseller de Gestió del Territori, Mariano Juan, ha explicat que en els darrers temps han aconseguit demolir cinc construccions il·legals, remetent a Fiscalia sis denúncies per delictes contra l'ordenació del territori en sòl protegit.