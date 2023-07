L'ASM dona suport a la concentració antimonàrquica davant Marivent i hi convida Vicenç Vidal

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha fet públic el seu suport als Cantaires per la Llibertat en la seva actuació número 291, que tendrà lloc davant el palau de Marivent, «amb ocasió de la presència del Borbó, el proper dijous 3 d'agost a les 20 hores».

L'ASM s'afegeix així a la convocatòria dels Cantaires, que és compartida igualment per les entitats Recuperem Marivent, Arruix Borbons, Consell per la República, Amics de la Casa del Poble i Jubilats per Mallorca.

L'ASM explica que «En uns moments en què el PP-Vox ha iniciat una ofensiva en tota regla contra la llengua pròpia de Mallorca, hi ha més motius que mai per anar a expressar al rei d'Espanya, amic coral del líder de l'extrema dreta, la nostra profunda indignació per aquesta afronta, així com per la usurpació continuada del casal i museu que Joan de Saridakis va llegar a Mallorca. No ens faran callar!»

Aprofitam també per convidar els partits de país, i en especial el diputat sobiranista al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, a acompanyar-nos per donar suport a la protesta.