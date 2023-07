Vianants Mallorca aplaudeix la retirada del carril bici de la Plaça d'Espanya i demana que torni el d'Avingudes

Vianants Mallorca ha aplaudit la decisió de l'Ajuntament de Palma de retirar el carril bici de la Plaça d'Espanya per ser una decisió que permetrà «caminar amb tranquil·litat», i han demanat que torni el d'Avingudes en considerar-les «un eix vertebrador de la ciutat que permet connectar tots els punts de Palma».

Segons ha manifestat aquest dimecres l'associació «és evident que resulta impossible i absurd assignar un policia per vigilar cada possible infracció de ciclistes i usuaris de VMP que travessen aquesta plaça o altres espais», i «tampoc és intel·ligent dibuixar carrils bicis insegurs o fora del recorregut previst».

Per tant, han considerat que «urgeix» executar una infraestructura ciclista en la calçada, «segregada i segura», i que «serveixi com a al·licient per a abandonar l'ús del tediós cotxe».

«Una bona xarxa de carrils bici significa per a tots nosaltres, els vianants, que al final puguem viure la ciutat en pau», han sentenciat des de l'associació.

En aquest sentit, han insistit que els usuaris de patinets i bicicletes haurien de tenir, «com a mínim», les mateixes facilitats que tenen els cotxes, «fins i tot més si es té en compte l'impacte moltíssim menor sobre la salut i seguretat per al conjunt de la societat».

«Per això, han reiterat la possibilitat que torni el carril bici d'Avingudes «amb vista a tenir una xarxa ciclista connectada, segura i segregada en calçada».