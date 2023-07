Reconeixement internacional per a la doctora Isabel Suárez Fernández de la UIB

La doctora Isabel Suárez Fernández, investigadora postdoctoral en el grup de recerca en Física Gravitacional: teoria i observació (GRAVITY) i membre de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) de la Universitat de les Illes Balears, ha estat guardonada recentment amb la menció d’honor del Braccini Thesis Prize 2022 pel Gravitational Wave International Committee. El premi li ha estat atorgat per la seva tesi doctoral, Critical phenomena in gravitational collapse: Beyond spherical symmetry.

El Gravitational Wave International Committee es va fundar l’any 1997 per a facilitar la col·laboració i la cooperació internacional en la recerca de les ones gravitacionals. Des de l’any 2003, aquest comitè entrega anualment el Braccini Thesis Prize, i les mencions d’honor corresponents, a tesis doctorals excepcionals en el camp de les ones gravitacionals.