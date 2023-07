La Xarxa Vives aprova la 'Carta Universitària de la Llengua' per enfortir el català en l'esfera acadèmica

El Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats, integrat pels 22 rectors i rectores de les universitats membres, ha aprovat en la sessió ordinària celebrada en la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana la 'Carta Universitària de la Llengua'. La missió de la Carta és treballar conjuntament per fer un impuls a la llengua catalana en l'ús institucional, en la gestió, la docència, la investigació, la publicació i la comunicació en les universitats de la Xarxa Vives, amb la finalitat d'enfortir la llengua pròpia en l'esfera acadèmica.

El document, aprovat per unanimitat pel Consell General, estableix un marc pel seguiment de la política lingüística, a través de principis, recomanacions i indicadors, i sempre tenint en compte el marc legal dels diferents territoris del domini lingüístic.

El Consell General ha destacat que l'aprovació de la 'Carta Universitària de la Llengua' suposa una passa decidida que permetrà l'avanç social de la llengua pròpia en la universitat i, per extensió, en el conjunt de la societat. Com explica el document, l'activitat de les universitats de la Xarxa Vives es desenvolupa en un context creixent de diversitat lingüística.

Per aquest motiu, les universitats de la Xarxa Vives es comprometen socialment i públicament a enfortir i garantir els usos i les actituds favorables a la llengua catalana.

La 'Carta Universitària de la Llengua' ha de permetre la particularització d'estratègies per ser viable com a marc comú, preservant la identitat de cada un dels territoris i encarant reptes com la transformació tecnològica, el multilingüisme i la globalització.