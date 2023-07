L'OCB demana als candidats a les eleccions que treballin per un estat plurilingüe que respecti els drets lingüístics de tothom

El reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió Europea i aconseguir la reciprocitat de les emissions de les televisions i ràdios dels diferents territoris de parla catalana, entre les principals demandes de l’Obra Cultural Balear (OCB) als candidats de les Illes Balears que resultin elegits el 23J. L’OCB proposa una sèrie de compromisos, encaminats a fomentar l’ús del català i a garantir els drets dels catalanoparlants.

L’OCB planteja, en primer lloc, que els diputats elegits es comprometin a treballar per a aconseguir el reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió Europea, coincidint amb la presidència espanyola del Consell de la UE, durant el segon semestre d’enguany.

A més, reclama que s’eliminin els obstacles que impedeixen la reciprocitat de les televisions i ràdios autonòmiques dels diferents territoris del domini lingüístic català. «No té cap sentit, en un món comunicativament globalitzat, que hi hagi limitacions de caràcter legal que impedeixin que mitjans d’un mateix país i que emeten en la mateixa llengua no puguin disposar d’un espai comunicatiu comú», remarquen. Així mateix, l’OCB proposa que s’impulsi la presència de la llengua catalana a les plataformes televisives, més enllà de les minses quotes previstes a la legislació de comunicació audiovisual.

En la línia de garantir els drets dels catalanoparlants, l’OCB insisteix en la necessitat de garantir el dret d’opció lingüística dels ciutadans de les Illes Balears en les seves interaccions, també amb l’administració de l’Estat, per a la qual cosa és imprescindible que els treballadors públics estiguin capacitats lingüísticament, com preveu l’art. 56.3 de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic (EBEP). En aquest sentit, l’OCB demana que s’ha d’assegurar que els membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, destinats a les Illes Balears, coneguin i respectin els drets lingüístics de la població.

L’OCB també trasllada, als diputats que surtin elegits en representació de les Illes Balears, que s’impulsi la modificació dels reglaments del Congrés i del Senat espanyols per a fer possible l’ús normal del català en l’activitat parlamentària, de manera que les Corts Generals reflecteixin la pluralitat lingüística de l’Estat; així com la reactivació de la publicació del BOE en català, interrompuda des del mes de maig de 2021.

Finalment, l’OCB reclama als diputats electes que tenguin cura que el Govern espanyol compleix les recomanacions del Consell d’Europa en relació a l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües regionals i Minoritàries (CELROM) especialment pel que fa a la presència de la llengua catalana a l’administració de justícia.

En resum, allò que l’OCB demana als nostres representants polítics i n’espera és que «lluitin perquè els poders públics estatals assumeixin la protecció, promoció i difusió de la llengua catalana, en compliment de l’art. 3.3 de la Constitució espanyola».