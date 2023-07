La UOB demana una reunió amb el nou conseller d'Educació per a tractar el Segon Acord Marc i el futur de la política lingüística

La UOB Ensenyament no perd el temps i ha demanat una reunió bilateral amb el nou conseller d'Educació, Antoni Vera Alemany: «Tan bon punt com s'ha fet oficial el nomenament del nou conseller d'Educació i Universitats, hem sol·licitat formalment una reunió bilateral amb ell per tractar dues qüestions urgents i de la màxima importància».

D'una banda, fer el seguiment del desenvolupament del Segon Acord Marc, per tal de garantir-ne el compliment, amb especial atenció als punts calendaritzats per al curs 2023-2024 i encara no desplegats.

D'altra banda, volen expressar la seva preocupació pel futur de la política lingüística a l'ensenyament. «Un cop més, pararem especial atenció al Segon Acord Marc, i concretament al seu punt número 30, que tracta específicament aquesta qüestió», han remarcat.