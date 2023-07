Arran Palma: «Estam fartes que el nostre territori i les mallorquines no siguem més que mercaderies al servei dels visitants»

Arran Palma ha emès un comunicat en el qual expliquen els perills que du el monocultiu turístic i la massificació a Mallorca. «Estam fartes de tots els guiris! Les que venen a engatar-se. Les del tot inclòs. Les riques. Les que venen en iots i creuers. Les ciclistes que venen en avió. Les que lloguen cotxes. Les que massifiquen els carrers, les platjes i el transport públic. De tots, perquè n'hi ha massa».

«La nostra illa s'ha convertit en un parc temàtic al servei del capital. Estam fartes que el nostre territori i nosaltres, les mallorquines, no siguem més que mercaderies al servei dels visitants», han denunciat.

A més, remarquen que en els darrers anys el turisme «no ha deixat de guanyar-nos espais: les places s'han convertit en terrasses, els pisos en hotels i els camps de cultiu en piscines. Estam fartes i fins aquí hem arribat, les joves volem recuperar els nostres espais».

Finalment, assenyalen l'amenaça que suposa el turisme per a la Terra: «És una indústria basada en l'ús de combustibles fòssils i el consum intensiu de recursos naturals escassos, com l'aigua. Per tant, lluitar contra el capital turístic és lliutar contra el canvi climàtic i per un futur millor».