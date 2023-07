Una societat civil enllaçada per la democràcia, la llibertat i la convivència versus PP i VOX units per les cadires

Pocs metres separen el jardí presidit pel bust de Josep Maria Quadrado i l'antic edifici del Circulo Mallorquí.

Un abisme de dignitat ha separat avui els actes que han acollit cada un dels dos espais.

Al jardí s'hi ha fet la lectura del manifest 'Per la democràcia, per la llibertat i per la convivència', signat per les principals entitats de la societat civil mallorquina.

A la sala de les cariàtides del que va ser la seu del Circulo i que és avui la seu de la sobirania popular dels pobles de les Illes Balears, s'hi feia la cerimònia de la vergonya: es consumava l'acord entre les sucursals illenques del Partit Popular i de l'organització neofeixista VOX. Una transacció econòmica mitjançant la qual Marga Prohens esdevé Presidenta del Govern a canvi de garantir per escrit als extremistes que executarà el seu programa de deconstrucció de la democràcia, de limitació de la llibertat i de desmantellament de l'autogovern... I, també, a canvi de garantir l'accés dels extremistes de VOX a una sèrie de llocs estratègics i d'una agenda oculta que poc a poc anirem coneguent.

A fora, els representants de les entitats, vertader motor de progrés de la societat de les Illes Balears tal i com han demostrat aquests darrers quaranta anys, inclosos els darrers vuit anys de governs progressistes, durant els quals se'ls ha intentat ofegar econòmicament i mantenir entretingudes amb artefactes de suposada participació ciutadana...

Com serien les Balears sense la intervenció de l'OCB o del GOB o de Memòria de Mallorca o de les associacions de feministes? Com viurien la majoria de ciutadans sense la feina dels sindicats?

Ara les Balears viuen en un estat d'alarma a causa del pacte de la vergonya: «El Partit Popular s’ha decantat per una opció perversa a l’hora de garantir-se el govern i ha pactat 'poder' a canvi de malbaratar drets i valors fonamentals dels ciutadans. Drets i valors que han costat dècades d’esforç i lluita assolir-los i que han esdevingut els pilars bàsics de la nostra convivència.

L’aplicació dels acords programàtics signats entre el PP i VOX amenacen de dinamitar els consensos estatutaris i fer-nos retrocedir quaranta anys. Una regressió imposada per l'extrema dreta i executada pel Partit Popular».

Una altra vegada tocarà defensar al carrer els drets i valors que no s'han sabut blindar des de les institucions.