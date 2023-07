La societat civil exhibeix múscul i unitat davant «el pacte de la vergonya»

Els principals líders de la societat civil mallorquina han fet pinya convocats per l'Obra Cultural Balear, el GOB i la majoria de sindicats, amb l'objectiu de deixar clar que «la societat civil estarà preparada i vigilant per plantar cara a les polítiques instigadores d’odi, a les polítiques excloents, a les polítiques contràries als drets i llibertats de les persones… No voldríem, en cap cas, tornar als nivells de crispació del mandat del govern Bauzá; ni aquesta terra s’ho mereix, ni cap govern responsable ho hauria de permetre».

L'escriptor i excàrrec públic d'un Govern del PP, Gabriel Janer Manila ha posat veu a la imatge de fermesa, unitat i coratge que han oferit els representants de les entitats de la societat civil.

Janer Manila ha proclamat que «L’aplicació dels acords programàtics signats entre el PP i VOX amenacen de dinamitar els consensos estatutaris i fer-nos retrocedir quaranta anys. Una regressió imposada per l'extrema dreta i executada pel Partit Popular».

Les entitats més representatives de la societat civil mallorquina han garantit que «sabrem estar a l’altura de les circumstàncies per respondre, des de la concòrdia però amb contundència, qualsevol agressió que ens faci retrocedir en avanços i llibertats; avanços i llibertats, assolits en 40 anys d’història democràtica.

Apel·lam al seny de la futura presidenta del govern per a que garanteixi la convivència de tots els que vivim en aquesta terra».