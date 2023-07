Son Bonet Pulmó Verd celebra la denegació del projecte del megaparc fotovoltaic d'AENA

La Plataforma Son Bonet Pulmó Verd (SBPV) ha celebrat aquest dimarts que la Direcció General d'energia hagi tombat el polèmic projecte d'AENA del megaparc fotovoltaic de 20 MW, previst als terrenys de Son Bonet, a Marratxí.

El Govern ha resolt negativament l'expedient impulsat per Aena, després d'un llarg procés administratiu i una important mobilització veïnal que ha presentat 1300 al·legacions contra el projecte i, entre altres accions, ha sembrat al terreny 8000 m² de vegetació mediterrània per a la creació d'un Bosc Urbà.

Des de la plataforma han agraït a personalitats polítiques i institucions la seva col·laboració, esforç i ajuda per assolir aquesta victòria. Ara, volen reivindicar que la lluita encara no ha acabat: Reclamen que AENA cedesqui els terrenys al poble de Marratxí i que es contribuesqui, amb les administracions locals, insulars i Balear, a la creació d'un Bosc Urbà per lluitar contra el Canvi Climàtic i millorar l'entorn i la salut dels habitants de l'entorn.