Signat el conveni per a la creació d’un centre de crisi d’atenció a víctimes de violència sexual a Mallorca

El Consell de Mallorca, el Govern i l’Institut Balear de la Dona (IB-Dona) han signat aquest dilluns un conveni per a la creació d’un centre de crisi d’atenció 24 hores a víctimes de violència sexual a Mallorca.

La Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, entre altres mesures, preveu la creació dels centres de crisi com uns serveis públics interdisciplinaris d’atenció permanent que ofereixen assistència a les víctimes de violència sexual, als seus familiars i a les persones de l’entorn de la víctima, mitjançant la posada a disposició d’una sèrie de serveis d’atenció psicològica, jurídica i social.

La signatura, que s’ha duit a terme a la seu del Consell de Mallorca ha tengut la presència de la presidenta de la institució insular en funcions, Catalina Cladera, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en funcions, Mercedes Garrido; el conseller de Presidència en funcions del Consell, Javier de Juan, la directora insular d’Igualtat de funcions, Rosa Cursach i la directora en funcions de l’IBDONA, Maria Duran.

Mallorca serà la primera illa en comptar amb aquest centre específic per a dones víctimes d’agressions sexuals. El Consell de Mallorca ha d’adquirir l’espai i serà qui el gestioni, mentre que IBDona coordinarà aquest i els altres centres que també contempla la llei a la resta d’illes.

«Tenim els recursos, tenim els serveis i un conveni ja firmat perquè Mallorca disposi d’un centre específic per a víctimes d’agressions sexuals. El que ara toca és executar-lo, per això estarem vigilants» ha apuntat la presidenta en funcions, Catalina Cladera. «Estarem molt pendents perquè no es retrocedeixi ni un mil·límetre en polítiques d’igualtat i atenció a les dones i perquè no es deixi perdre cap recurs aconseguit», ha conclòs.

La consellera Garrido ha detallat que «el Govern de les Illes Balears aporta 800.000 euros per a la creació d’aquest centre a Mallorca», i ha explicat que es distribuiran 1,5 milions d’euros entre els consells insulars atenent al nombre de denúncies o procediments judicials existents des de l’any 2019 i al resultat de la macroenquesta del Ministeri d’Igualtat sobre violència sexual. L’objectiu és que hi hagi centres de crisi en funcionament a les quatre illes abans del 31 de desembre. Aquest projecte s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU.

El centre aglutinarà en un sol espai els serveis d’atenció i acompanyament que estam duent a terme entre el Consell i el Govern, això és, atenció psicològica, jurídica i social per a víctimes de violència sexual, els familiars i les persones de l’entorn, així com atenció telefònica, telemàtica i presencial les 24 hores del dia, cada dia de l’any, i d’aquesta manera s’estableix una eina cabdal en la lluita contra la violència masclista, la primera d’aquestes característiques a les Illes Balears.

En concret, s’atendran dones més grans de setze anys víctimes i supervivents de violència sexual, tant si la violència s’ha produït de manera recent com en el passat. Per accedir-hi, no serà necessària la interposició d’una denúncia i l’enfocament estarà centrat en la víctima.