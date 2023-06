El GOB celebrarà el 50è aniversari al Teatre Principal de Palma amb una gran festa ecologista

Aquest dimecres, l'entitat ecologista GOB ha donat a conèixer la programació de l'acte de celebració del 50è aniversari, que tendrà lloc el proper 11 de juliol al Teatre Principal de Palma.

El GOB Mallorca ha tengut un paper cabdal en la conservació i defensa del nostre territori i medi ambient durant el darrer mig segle. Des de la seva creació el 1973 per un grup de joves amants dels aucells, no ha deixat de treballar al costat d'entitats i col·lectius, de la societat civil, de voluntaris, de socis i simpatitzants, per una Mallorca més justa i sostenible per a totes les persones que hi vivim. «Aquest any toca mirar enrere i celebrar les victòries, però sobretot encarar els nous reptes i pensar entre tots com dirigir-nos cap al futur que volem», han assenyalat.

Per a celebrar aquesta fita ecologista han preparat un acte que començarà l'11 de juliol a les 20 h al Teatre Principal de Palma. La banda sonora d'aquesta festa correrà a càrrec del Cor de Dones de UIB, Aina Tramullas, Biel Majoral i Xanguito, en un acte conduït per l'actor Toni Gomila.

«El Cor de Dones de UIB, amb el seu treball vocal i la divulgació de nous repertoris a veus blanques com a principals objectius, ens acompanyarà per amenitzar aquesta vetllada. També podrem escoltar Aina Tramullas, jove cantautora natural de Puigpunyent, que es va presentar en societat l'any passat amb Per poder-te cantar, un EP format per 4 cançons i una peça vocal introductòria elaborada amb les línies melòdiques que apareixen al disc. Tampoc es perdrà aquesta festa Biel Majoral, cantant que ha recuperat música i lletres tradicionals mallorquines, a més d'escriure composicions pròpies. En darrer lloc, Xanguito ens deleitarà amb la seva música, que fusiona diversos estils, des del folk fins al rap, passant per la rumba i l'electrònica», han explicat.

A l'acte es farà un repàs pel recorregut de les grans lluites ecologistes de la nostra terra i per això demanen que els ciutadans els facin arribar fotografies antigues o recents de manifestacions, actes o accions. Podeu enviar-les a info@gobmallorca.com abans del dia 29 de juny.

L'entrada és gratuïta, però cal reserva prèvia a través de la web del Teatre Principal.