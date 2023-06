MōMā i l'AUT denuncien que la gestió del Tren de Sóller és «completament deficient» i en reclamen l'expropiació

Fa 18 anys, el Govern encapçalat per Jaume Matas va prorrogar la concessió del Tren de Sóller, sense el concurs públic pertinent, a l'empresa privada Ferrocarril de Sóller Sociedad Anónima.

Avui, MōMā (Mobilitat Mallorca) i l'AUT (Associació d'Usuàries i Usuaris del Tren) denuncien públicament l'incompliment de les condicions de l'acord de concessió d'aquest servei públic:

Asseguren que la freqüència horària no es compleix. Tant l'expedició de les 7:45 com la de les 8.00 hores ja no s'efectuen i, en conseqüència, impedeixen que el tren sigui una opció viable en una de les franges horàries que tindria més afluència de passatgers.

En la mateixa línia, denuncien que els primers serveis, a les 10:10 i a les 9:00 hores i els darrers, a les 19:40 i a les 18:30 hores (sentit Palma-Sóller i Sóller-Palma respectivament), representen un horari de tancament massa prest, el que impossibilita realitzar plans d'oci, familiars, o dependre del tren per anar i tornar de la feina.

Exposen que el servei s'atura completament després de la temporada turística al·legant tasques de manteniment i sense oferir un servei alternatiu. A les condicions s'estipula que el servei s'ha d'oferir durant tot l'any, i en cas de que per raons justificades no pugui ésser així, s'ha d'oferir un servei alternatiu per carretera o amb altres serveis ferroviaris.

Expliquen que resulta evident que els preus mai han estat els estipulats en la Resolució del director General de Comerç de dia 12 de març de 2004, pensats per a un servei públic de primer ordre, com és el cas del tren de Sóller. Asseguren que els preus són ideats perseguint un rèdit econòmic que s'obté gràcies a la massificació turística.

Els residents (que per a la empresa són exclusivament els residents a Palma, Bunyola i Sóller, deixant a tota la resta de mallorquins fora descompte), tan sols poden aconseguir una rebaixa amb una 'targeta de viatges' a esgotar en el termini d'un any, davant una pujada del 27% en els preus dels bitllets que queda reflectida en les noves tarifes i que han estat aprovades per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

Remarquen també que els quatre serveis obligatoris diaris per sentit no sempre es compleixen, i l'oferta que s'ofereix dos diumenges al mes per aquells amb tarifa de resident no s'anuncia i, per tant, no permet fer una planificació adient als viatgers.

En darrer lloc, denuncien que les estacions i el material mòbil no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, i no permeten el seu ús sense rebre assistència, una situació que consideren inadmissible i de negligència absoluta considerant que es tracta d'un servei públic.



Per tots aquests motius, MōMā i AUT reivinidquen que aquesta concessió sigui revocada a l'empresa contractant, FFCC de Sóller, SA, i absorbida per l'empresa pública de ferrocarrils de Mallorca SFM.

D'aquesta manera, diuen, es resoldria un conflicte que porta encès dècades i es retornaria a la ciutadania un servei «que mai li hauria d'haver estat expropiat, i menys tenint en compte que és l'única línia ferroviària explotada i gestionada en exclusiva per una empresa privada a tot el país».

«Tenim l'oportunitat de llevar la via del tren que parteix Ciutat en dos, separa barris i crea una barrera infranquejable per a persones amb mobilitat reduïda». La proposta d'ambdues organitzacions consisteix en integrar la línia a partir de Son Sardina, on el Ferrocarril de Sóller s'incorporaria a la xarxa de metro i esdevindria a una de les xarxes més importants de l'illa.

«Així supliríem les mancances de l'actual empresa: més freqüències, trens i estacions adaptades per a tothom i a un cost assequible, lluny del desorbitat preu actual», han explicat conjuntament.

Amb tot, MōMā i AUT consideren que l'actual gestió d'aquest servei públic és «completament deficient per als usuaris habituals i potencials», i exigeixen al Govern la supressió de la concessió a l'empresa privada en favor de l'empresa pública.