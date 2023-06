El Consell de Menorca posa en marxa el Jaleo Bus per Sant Joan

El Consell de Menorca habilita el dispositiu de Jaleo Bus per a les festes de Sant Joan per als dies 24 i 25 i per a la vetlla del Be. A partir d'aquest dilluns, 19 de juny, es podran adquirir de forma anticipada i en línia els tiquets.

Tot i les dificultats i la problemàtica per poder trobar conductors destinats a realitzar aquest servei, el Consell de Menorca garanteix els desplaçaments a tots els municipis de l’illa amb una oferta propera a les 2.000 places disponibles en la franja horària compresa entre les 01.00 i les 05.00 hores de la matinada del 23 al 24 de juny. L’adquisició de tiquets també podrà ser presencial durant la mateixa nit del 23 al 24 a la caseta habilitada a la Via Perimetral, espai aquest destinat a l’operativa de les primeres festes patronals de l’illa.

La venda en línia permetrà realitzar un major aprofitament dels recursos disponibles alhora que evitarà cues innecessàries per a adquirir els tiquets la mateixa nit de la festivitat. El pagament serà permès mitjançant targeta de crèdit o bizum, en el cas de la venda presencial a la caseta serà permès el pagament en efectiu.

Atès que aquest any les festes de Ciutadella cauen en cap de setmana, durant la matinada del dia 24 cap al 25 també es disposarà d’un servei especial de tornades des de Ciutadella (Via Perimetral) cap a la resta de municipis de l’illa. Els tiquets d’aquest servei també es podran adquirir anticipadament.