El Parc de Cabrera s'incorpora a la xarxa d'estacions meteorològiques de Balears Meteo

El Parc nacional marítim-terrestre de l'arxipèlag de Cabrera ha instal·lat una estació meteorològica que s'afegeix a la xarxa d'estacions d'avís en temps real de Balears Meteo, amb dades actualitzades cada 10 segons. Des del passat maig, aquesta estació ja registra dades.

Tal com ha informat el Govern aquest dissabte, l'estació està situada a la zona del Campament, a l'illa de Cabrera, a una altitud sobre el nivell del mar de 22 metres. Les seves coordenades són 39º 08´47" N i 02º 56´17" E. S'ha instal·lat a un metre i mig del terra i el sensor de vent es troba també a la mateixa altura.

En la web es podrà consultar la següent informació: dades actuals, consola VP amb dades en temps real, tendències, gràfiques, informes i comparatives, dades mensuals, estadístiques, dades rècord de l'estació i informació sobre l'estació.

El dispositiu que s'ha instal·lat disposa dels sensors següents: termohigròmetre, per mesurar la temperatura i la humitat relativa; pluviòmetre, per mesurar la quantitat de precipitació caiguda; baròmetre, per mesurar la pressió atmosfèrica en superfície; anemòmetre, per mesurar la velocitat del vent i panell per registrar-ne la direcció; radiació solar i sensor UV.

D'altra banda, l'Organisme autònom de Parcs nacionals (OAPN) a través de la Conferència sectorial de medi ambient, va acordar, divendres passat, destinar 333.182,66 euros dels fons per a actuacions a les àrees d'influència dels parcs nacionals.