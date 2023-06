El Col·legi d'Advocats concedeix el Premi Degà Miquel Frontera a l'Ètica Jurídica a l'advocat Jaime Bueno Pardo

La Junta de Govern del Col·legi d'Advocats (ICAIB) ha acordat, amb data 8 de juny de 2023, concedir el Premi Degà Miquel Frontera a l'Ètica Jurídica, en la seva onzena edició, a l'advocat Jaime Bueno Pardo.

El lletrat ha resultat triat entre les candidatures presentades a aquesta edició «per l'excel·lència i les virtuts que reuneix com a professional del Dret, posades de manifest durant la seva dilatada carrera professional; pel seu sòlid compromís amb la defensa dels drets fonamentals de les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables; per la seva extraordinària qualitat humana; pel respecte i el tracte que sempre ofereix als seus companys, a la resta dels operadors jurídics i als clients; i per l'observança dels principis deontològics que presideixen l'exercici de la professió».

Jaime Bueno Pardo, col·legiat número 1537 del ICAIB, és un referent en el món del Dret laboral i del Dret d'Estrangeria i un lletrat molt respectat i estimat pels seus companys de professió.

El premi Degà Miquel Frontera a l'Ètica Jurídica va ser creat l'any 2013 per l'ICAIB per a reconèixer a aquells juristes de les Illes Balears que s'hagin distingit pel seu compromís actiu amb els valors de la solvència ètica i deontològica en l'exercici del dret i per fer possible que la societat percebi aquests valors com naturalment lligats a l'exercici de les professions jurídiques.

