Els taxistes de Mallorca demanen «actuacions immediates» perquè Uber «no compleix» els 30 minuts de contractació prèvia

El president de l'Associació d'Autònoms del Taxi de Mallorca i de la Federació Independent del Taxi de les Balears, Gabriel Moragues, ha reclamat a la inspecció de Transports «actuacions immediates» perquè considera que els conductors d'Uber, que han començat els serveis aquest dijous a Palma, Calvià, Andratx i Llucmajor, «no compleixen» amb els 30 minuts de contractació prèvia.

Així ho ha indicat en declaracions a Europa Press el representant del col·lectiu, que ha remarcat que ja han traslladat aquesta incidència al director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu, després de l'entrada en funcionament d'aquesta empresa de vehicles de transport amb conductor (VTC).

Moragues ha explicat que els taxistes mantendran reunions amb les institucions per a aconseguir el «compliment de la normativa», alhora que ha sol·licitat la posada en marxa d'una inspecció de Treball perquè, segons ell, l'empresa podria estar operant a través de «falsos autònoms o fins i tot amb treballadors que estan contractats per a una activitat diferent de la que finalment se sol·licita».

«De moment, les llicències de VTC amb què treballen venen d'Eivissa, estan judicialitzades, per tant, són susceptibles de ser anul·lades perquè, des del punt de vista de les associacions del taxi, les va atorgar el Consell d'Eivissa de manera irregular, en incomplir la disponibilitat del cotxe i irregularitats a les assegurances, entre altres qüestions», ha asseverat el representant dels taxistes.

Demanat per si la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ha declarat il·legal aquest dijous la limitació del nombre de llicències de serveis de vehicles de transport amb conductor (VTC) a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a una per cada 30 permisos a serveis de taxi podria tenir alguna afectació a les Balears, ha remarcat que, de moment, només afecta a «la normativa catalana».

Tot i això, ha apuntat que hi ha una altra vista prevista al TJUE que sí que suposaria canvis en la normativa estatal, que es podria celebrar en quatre o cinc mesos, i en cas que el tribunal falli en el mateix sentit, «també podria decaure la regulació de 1/30 de nivell estatal».

«A les Balears hi ha una normativa pròpia amb una ràtio inferior, d'una cada 12, que de moment no està en perill perquè es considera el taxi com a servei públic d'interès general i aquesta és una de les excepcions que preveu el TJUE», ha subratllat.